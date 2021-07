250 personnes à la "marche bleue" des anti-bassines à Mauzé-sur-le-Mignon

Les anti-bassines maintiennent la pression dans les Deux-Sèvres. Ils craignent que les travaux de la première réserve de substitution soient imminents, le 2 août prochain, même si la Coop' de l'eau qui porte le projet évoque un démarrage seulement à l'automne. Ce vendredi soir, Bassines non merci organisait une "marche bleue" à Mauzé-sur-le-Mignon. Une sorte de "marche blanche préventive avant qu'il ne soit trop tard", pour le collectif . 250 personnes y ont participé.

On demande un moratoire

Les opposants s'appuient notamment sur le fait que le projet fait toujours l'objet de plusieurs recours juridiques. Pour Julien Le Guet, porte-parole du collectif Bassines non merci, il faut donc un "moratoire, un blocage du projet tant qu'il y a autant de zones de flou sur les aspects juridiques. D'autant qu'on a le précédent à deux kilomètres d'ici de l'Asa des Roches en Charente-Martime. On a six bassines qui sont illégales, et qui par des jeux de pression sont encore utilisées sous le régime de la dérogation, c'est insupportable".

Julien Le Guet, porte-parole du collectif Bassines non merci, demande un moratoire © Radio France - Noémie Guillotin

Des opposants qui n'ont pas prévu de faire de ZAD comme il y a deux ans à Mauzé-sur-le-Mignon. "Il y a 16 chantiers potentiels. Plutôt que de s'enfermer et d'attendre que la maréchaussée vienne nous déloger, on va pratiquer une stratégie de piqûre de moustique et être là où ils nous attendent pas", lance Julien Le Guet au mégaphone.