EN IMAGES : 450 brebis en transhumance d'hiver sur les hauteurs de Vesseaux, en Ardèche

C'est une expérimentation menée par la communauté de communes du bassin d'Aubenas, la Chambre d'agriculture avec le concours de la Fédération de chasse, ce lundi 9 janvier, 450 brebis ont foulé le sol du village de Vesseaux en Ardèche pour une transhumance d'hiver menée par leurs trois bergers. Deux jours de voyage depuis Saint-Julien-du-Serre un peu plus à l'ouest.

450 brebis en transhumance d'hiver sur les hauteurs de Vesseaux en Ardèche © Radio France - Erwan Chassin

400 hectares de pâture à disposition des animaux © Radio France - Erwan Chassin

Cette transhumance d'hiver c'est le résultat d'un an de travail, d'abord pour vérifier si ces grands espaces sont propices au pastoralisme, puis il a fallu convaincre ensuite les propriétaires terriens de l’intérêt d'avoir des troupeaux sur ces terres délaissées, et même les chasseurs, puisque c'est un territoire de chasse.

450 brebis rejoingnent les hauteurs de Vesseaux. © Radio France - Erwan Chassin

Si cette transhumance se fait cette fois-ci en hiver au lieu du printemps, c'est parce que les bergers viennent de plus haut. Il s'agit donc finalement de redescendre pour trouver des pâtures plus fraiches. Aussi, en reprenant possession de ces pâturages en broutant, les brebis nettoient, ce qui permet en été d'empêcher la propagation des incendies dans une végétation trop dense. Enfin, la présence du troupeau à 600 mètres d'altitude va permettre la régénération de la flore, ce qui est très bon également pour la faune. Le troupeau et leurs bergers ne repartiront qu'à la fin du mois de mars.

