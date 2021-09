EN IMAGES - A Caen, les chasseurs normands manifestent pour préserver leurs traditions

Plus de 4500 chasseurs venus de toute la Normandie se sont donné rendez-vous place Foch à Caen samedi 18 septembre, pour défendre les méthodes de chasse traditionnelles et le monde rural.

Plus de 4500 chasseurs se sont rassemblés samedi 18 septembre à Caen pour défendre les méthodes de chasse traditionnelles.

A Caen, place du maréchal Foch, plus de 4500 chasseurs venus de toute la Normandie se sont rassemblés pour défendre les méthodes de chasses traditionnelles, jugées illégales par le Conseil d'Etat, et pour protéger le monde rural dans son ensemble.

Près de 4500 manifestants venus de toute la Normandie ont répondu présents. © Radio France - Esteban Pinel

De nombreuses associations et fédérations départementales normandes étaient présentes dans le cortège.

Tous les départements de Normandie étaient présents à la manifestation du 18 septembre à Caen. © Radio France - Marie Martirossian

"Nous avons l'impression que les anti-chasse ne connaissent pas vraiment ce que c'est que la chasse, proteste Guy, agriculteur et chasseur à Montfarville, dans la Manche, la chasse fait partie de la ruralité, et les deux sont menacés par des gens qui prétendent connaître notre monde et qui nous imposent leurs lois."

Les chasseurs ont fait retentir leurs cors en signe de protestation. © Radio France - Marie Martirossian

"C'est la ruralité dans son ensemble que l'on vient défendre aujourd'hui", explique Marie-Constance, qui est venue manifester avec son mari et ses quatre enfants. "Que les anti-chasse viennent une journée avec nous, ils verront que nous aimons la nature et que nous la connaissons !"

De nombreuses fédérations de chasse sont venues dont celle de l'Orne. © Radio France - Esteban Pinel

Julien est chasseur dans l'Eure : "Quand on part à la chasse, parfois on rentre sans avoir tué aucun animal, on passe juste un bon moment dans la nature, en compagnie d'amis. C'est ça aussi, la chasse !"

Sur les pancartes, de nombreux slogans étaient écrits. © Corbis - Esteban Pinel