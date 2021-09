EN IMAGES - À Redon, entre 5.000 et 10.000 chasseurs manifestent pour défendre la ruralité

Des chasseurs ont manifesté samedi 18 septembre à Redon (Ille-et-Vilaine). Ils étaient 5.000 selon la préfecture, plus de 10.000 selon les organisateurs et sont venus de toute la Bretagne, de Mayenne ou encore de Loire-Atlantique pour défendre les méthodes de chasse traditionnelles.

Après la chasse à la glu en juin, d'autres méthodes de chasses traditionnelles ont été jugées illégales par le Conseil d'Etat en août. Les chasseurs ont donc manifesté samedi 18 septembre à Redon (Ille-et-Vilaine). Des milliers de personnes venues du Grand Ouest ont fait le déplacement : 5.000 selon la préfecture, entre 10.000 et 15.000 selon les organisateurs, les fédérations des chasseurs de Bretagne et de Pays-de-la-Loire.

Les néo-ruraux qui viennent vivre dans les campagnes ne comprennent pas nos traditions !

Une marée de gilets oranges, de toute la Bretagne, de Mayenne ou encore de Loire-Atlantique, a envahi un champ dans la matinée. Certains jouent du cor de chasse, d'autres affichent de nombreuses pancartes : "Respectez nos traditions", "Gardez votre pollution, on garde nos traditions" ou encore "Foutez-nous la paix dans nos campagnes, occupez-vous de vos rats dans vos villes". Le clivage ville-campagne est très présent dans les discussions. "Je pense que c'est plus vrai que jamais, glisse Clément, un jeune chasseur des Côtes-d'Armor. On voit bien, il y a de plus en plus de néo-ruraux qui viennent vivre dans les campagnes et qui ne comprennent pas nos traditions, nos modes de vie. Nous, on vit comme nos parents, nos grands-parents et on espère que nos enfants pourront vivre ce qu'on a vécu."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les chasseurs se mobilisent pour préserver leurs traditions. "Si aujourd'hui on s'attaque à une sorte de chasse, demain on s'attaquera à un autre mode de chasse. Et la chasse a déjà évolué : des chasseurs sont en collaboration avec des groupes de marcheurs, en créant des sentiers de randonnées", indique David, chasseur à Saint-Vincent-des-Landes en Loire-Atlantique. Les manifestants se sentent menacés. "Même si ça concerne qu'une petite minorité de chasseurs, on est solidaires", souligne Jean-Bernard, de Bourgneuf-la-Forêt en Mayenne.

La manifestation est sonore, certains sont venus avec leur cor de chasse. © Radio France - Maxime Glorieux

Les chasseurs le savent, leur pratique est parfois source de tensions avec les agriculteurs. "Les chasseurs sont les seuls à indemniser les dégâts qui sont créés par les sangliers, rétorque Jean-Pierre, chasseur en Ille-et-Vilaine. On rembourse les dégâts subis par les agriculteurs. On n'est pas des ennemis de la biodiversité, bien au contraire !" Les chasseurs seraient des écologistes par nature : "Nous sommes les premiers écologistes de France", lance un représentant des fédérations à la tribune. Cet argument est défendu par Sébastien : "Une grande partie des zones humides françaises ont été sauvées par les chasseurs des gibiers d'eau", explique-t-il.

Les manifestants se sont rassemblés dans un champ avec de lancer un cortège en direction du centre-ville de Redon. © Radio France - Maxime Glorieux

Comme de nombreux autres manifestants, ce chasseur à l'arc dans le Morbihan dénonce des politiques liberticides et une ingérence de l'Union Européenne dans leur quotidien. "Nous sommes les ruraux, les gens de terrain, les pragmatiques ! On ne peut pas avoir une politique européenne qui uniformise tout et qui abolit nos traditions. On ne peut pas faire la politique des campagnes depuis un bureau à Bruxelles !" La directive européenne sur les oiseaux est à l'origine des interdictions prononcées par le Conseil d'Etat.

Plus de 40.000 chasseurs partout en France

Au total, plus de 40 000 chasseurs ont manifesté ce samedi 18 septembre en France, dont de plus de 16.000 manifestants à Mont-de-Marsan, dans les Landes, 12.000 à Amiens, dans la Somme, mais aussi plusieurs milliers à Caen. Un rassemblement global à Paris pourrait avoir lieu cet hiver.

Les chasseurs réfléchissent à une mobilisation nationale à Paris durant l'hiver. © Radio France - Maxime Glorieux