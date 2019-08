EN IMAGES : à Saint-Malo, un nouveau bateau pour les pompiers

Saint-Malo, France

Il va faire ses armes cet été au large de Saint-Malo. Les pompiers malouins apprivoisent leur tout nouveau Bateau Léger de Sauvetage Plongeur (BLSP) qu'ils vont utiliser pour toutes leurs opérations de sauvetage en mer. Une embarcation plus moderne, plus confortable et sécuritaire ; c'est le premier de ce type en France.

Les pompiers testent encore un peu leur nouvel engin © Radio France - Maxime Bossonney

D'abord, il est original dans sa conception, c'est un bateau pneumatique certes, type zodiac, mais avec une coque rigide. Il est donc beaucoup plus grand (8 mètres de long et 3 mètres de large), ce qui permet plus de rangements, et surtout plus de conforts et d'espaces pour les sauveteurs (4 pompiers en opérations, le bateau peut accueillir 8 passagers). Il y a notamment une cabine semi-fermée qui protège lors d'intempéries et de grand froid en mer.

L'embarcation permet un meilleur confort pour les sauveteurs en mer © Radio France - Maxime Bossonney

Mais la grande particularité de cette embarcation à bouée, c'est que celle-ci laisse place sur le côté à une petite porte en métal, construite dans la coque rigide, permettant de déployer un tapis dans l'eau pour tirer plus facilement les victimes à bord. Alors qu'habituellement il fallait passer les personnes par dessus les boudins pneumatiques. Un gain de temps considérable pour les pompiers, qui se fatigue moins.

En tout, l'embarcation a coûté 145 000 euros. Basé à la cale de la bourse à Saint-Malo, il se rendra en mer à chaque opération, pour transporter les plongeurs lors de sauvetages types noyades, personnes isolées, recherche en mer ou encore évacuations.

Au total, l'été, les pompiers de Saint-Malo comptent 21 plongeurs dans leur rang.