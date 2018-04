Saint-Yrieix-la-Perche, France

Tout plaquer pour devenir éleveur d'alpaga. Ils sont venus d'Angleterre, des États-Unis, d'Espagne, d'Ukraine et puis bien sûr de France. Paul habitait dans la banlieue de Londres, il travaillait dans une agence de voyages. Aujourd'hui, il élève une vingtaine d'alpagas dans l'Aveyron. Un changement de vie "radical, mais pas insensé". Ce britannique mise beaucoup sur cette bête à poils. "En France, l'alpaga a une énorme opportunité ! En Angleterre, il y a environ 55.000 alpagas. En France, il y en a 3.500. Le potentiel de développement est gigantesque", explique-t-il.

Ils sont venus d'Angleterre, des États-Unis, d'Espagne, d'Ukraine et puis bien sûr de France © Radio France - Nicolas Tarrade

Un alpaga peut valoir cher. (Entre 500 et 700 euros, plusieurs milliers d'euros pour certaines races d'alpaga). Un animal réputé pour sa laine. Une laine qui peut concurrencer le cachemire, selon cet artisan espagnol, qui avance un argument de poids : "Faute de pouvoir transporter nos animaux, on est venu avec de la laine. Un produit 100% alpaga, 100% espagnol et travaillé à la main. On n'importe rien de l'extérieur". Et ça séduit de plus en plus d'éleveurs.

Dans le Sud-Ouest, selon l'organisateur du salon, il y a environ 900 alpagas pour une soixantaine d'éleveurs. Une filière en plein développement, qui ne se limite pas à détrôner les photos de chats sur les réseaux sociaux. Le marché est porteur, selon Nigel Cobb, l'organisateur du salon : "Des éleveurs ont parfois des terres inutilisées, et ne savent pas quoi en faire. Les alpagas sont faciles à surveiller, ils sont propres. Ils n'ont pas d'odeur particulière, et ils sont sublimes. Et puis leur laine est fantastique. Impossible de trouver une meilleure laine ailleurs", argumente-t-il.

Ne gratte pas, et naturellement hypoallergénique

Une laine extrêmement chaude et résistante. Et puis elle ne contient pas de lanoline, la grande coupable de la terrible sensation de démangeaison qu’infligent aux enfants les pulls en laine. Alors, en Limousin aussi, l'alpaga gambade dans les champs. Un élevage notamment à côté de Pompadour, en Corrèze, et à côté du Dorat, en Haute-Vienne. "Le climat est parfait quand il ne pleut pas trop", rétorque avec un accent "so british" la propriétaire des alpagas haut-viennois.

Direction le salon international de l'alpaga à Saint-Yrieix-la-Perche. En France, environ 900 alpagas sont recensés dans le sud-ouest. pic.twitter.com/ETyhW8l8Up — Nicolas Tarrade (@NTarrade) April 7, 2018

Un lieu idéal, un marché porteur, un produit de luxe, l'alpaga risque bien de faire des émules dans les années à venir. En attendant, le salon international se poursuit à Saint-Yrieix-la-Perche jusqu'à ce dimanche soir.