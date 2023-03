EN IMAGES - Agriculture : de la traite à la yaourterie, découvrez la ferme d'Ana-Soiz à Val d'Anast

Alors que le Salon de l'agriculture 2023 se tient jusqu'à dimanche à Paris, France Bleu Armorique a décidé de mettre en lumière la quotidien des agriculteurs. Ce mercredi, nous avons donc investi la ferme d'Ana-Soiz, à Maure-de-Bretagne, dans la commune nouvelle de Val d'Anast, en Ille-et-Vilaine. Yoann a repris l'exploitation de ses beaux-parents en 2005. Sa femme, Anne-Soizic, a décidé de le rejoindre neuf ans plus tard, en créant une yaourterie.

ⓘ Publicité

"On a 75 vaches laitières, et notre particularité, c'est que nous transformons notre lait en yaourt, explique Yoann au micro de France Bleu. On a fait la conversion en agriculture biologique en 2010. Aujourd'hui, on a huit salariés à temps plein."

6h : ouverture de la yaourterie

À la ferme d'Ana-Soiz, la yaourterie ouvre ses portes dès 6h. Anne-Soizic et ses salariés récupèrent le lait en direct de la laiterie. "On réceptionne le lait frais qu'on pasteurise pour faire les yaourts, souligne l'agricultrice. Ensuite, on a un mélangeur à poudre, on y insère les ingrédients et une fois que la recette est prête, on conditionne les pots."

Anne-Soizic s'occupe de la yaourterie dans sa ferme de Val d'Anast © Radio France - Laetitia Cherbonnel

Et la journée est longue : la yaourterie ne ferme ses portes qu'à 17h environ. Cinq salariés y travaillent, Ophélie, Patricia, Élodie, Isabelle et Yannick. Il faut dire que la ferme produit tout un panel de desserts : des yaourts bien sûr, mais aussi du fromage blanc, de la crème dessert, de la semoule ou encore du riz au lait. "On transforme 5.000 litres de lait par semaine, donc 40.000 yaourts sortent d'ici chaque semaine", ajoute Anne-Soizic.

Les yaourts sont ensuite expédiés dans les magasins aux alentours, "de la petite épicerie à la grande et moyenne surface, à 50 km à la ronde et aussi dans les écoles", précise Yoann. On peut les retrouver notamment au Super U de Guichen. Pour son directeur, le circuit court est très important : "Ça fidélise, car la proximité fidélise et l'enseigne a pour but de favoriser le local."

6h30 : direction la traite

Direction la traite au petit matin pour Yoann. "Aux alentours de 6h30, on démarre la traite des vaches laitières, le soin des animaux", souligne le co-gérant de la ferme. Ici, les vaches sont nourries à plus de 70% avec de l'herbe et profitent de l'air libre quasiment toute l'année, sauf entre la mi-décembre et début février.

"Le matin, on nettoie les logettes où elles couchent la nuit et on les amène directement à la salle de traite, explique Yoann. On les trait tous les jours aux mêmes heures donc elles ont un rythme comme nous, si on décale la traite, elle nous appelle !" À la ferme, il y a différences races de vaches laitières : la Primhostein, blanche et noire, la Montbéliarde blanche et rouge, la Jersiaise petite vache de couleur marron et la Normande, blanche et marron. "Le lait est bien gras avec un taux protéique assez important ce qui donne un bon lait pour nos yaourts", souligne le gérant de la ferme.

Les vaches de la ferme d'Ana-Soiz, à Val d'Anast © Radio France - Laetitia Cherbonnel

À la traite, Yoann est accompagné de Mikaël et de son fils aîné Kylian, 22 ans : "Ça se fait bien, ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble, dès la sortie de l'école avec les parents !" Deux fois par jour, les trois agriculteurs traient les vaches. "On désinfecte d'abord les trayons et à l'aide de laine de bois, on essuie pour enlever les saletés, décrit Kylian, puis on installe les premières machines." "On tire les premiers jets pour voir si les vaches n'ont pas de maladie. Si tout va bien, le lait part ensuite et est transmis à la yaourterie", complète Yoann. La traite prend environ 45 minutes, matin et soir.

7h30 : les petits veaux se font entendre

Alors que les vaches se font traire, les veaux commencent à donner de la voix. "Il y en a huit actuellement, on va réchauffer le lait et leur donner du lait bien chaud, explique Kylian. On les entend parce que c'est l'heure de manger !" Les vaches, elles, sont paisibles : "On les connaît toutes par cœur, presque par leur prénom ! Elles ont toutes leurs particularités, s'amuse Kylian. On les retient avec leurs défauts et leurs qualités !"

Tous les mercredis de chaque mois, vous pouvez vous inscrire pour découvrir les coulisses de la ferme, de 17h à 18h30. Au total, 480.000 litres de lait sont produits chaque année dans cette ferme d'Ille-et-Vilaine.

Yoann, le gérant de la ferme d'Ana-Soiz au micro de France Bleu Armorique © Radio France - Laetitia Cherbonnel

"J'ai eu l'envie de rejoindre mon mari"

Dans le journal de 7h, Anne-Soizic nous explique qu'elle travaillait avant dans le secteur de l'insertion professionnelle. "J'aimais quand même le côté agricole, mes parents étant agriculteurs, donc j'ai eu l'envie de rejoindre mon mari", nous raconte la gérante de la ferme. En 2012, elle débute donc sa formation.

Et deux ans plus tard, elle devient exploitante et décide de créer la yaourterie : "Tout partait en laiterie et l'idée, c'était de valoriser notre production sur place, de proposer aux consommateurs de bons produits". Aujourd'hui, Anne-Soizic s'occupe de la yaourterie et de l'administratif. "Je n'ai aucun regret, toute expérience nous apporte au quotidien !"