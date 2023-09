EN IMAGES - Au cœur du premier jour des vendanges à Saint-Fiacre-sur-Maine

À l'arrière de la camionnette, Pierre-Henri Gadais passe les consignes et distribue gants, sécateurs et seaux aux saisonniers. Il est à peine 8 heures ce lundi, le thermomètre affiche 23 degrés, et les "couic" comment à résonner. Près de 6.500 hectares répartis dans quelque 400 domaines vont être vendangés, ces prochains jours, une petite partie à la main et l'immense majorité avec les machines.

"La qualité est franchement pas mal, il faut le dire, glisse, un brin soulagé, Pierre-Henri Gadais, propriétaire du domaine éponyme, réparti sur une centaine de parcelles autour de Saint-Fiacre-sur Maine en Loire-Atlantique. Pourtant, ça a été rock n' roll. Il a malheureusement fallu traiter, mais aujourd'hui, on peut être content quand on voit la qualité du raisin." Reportage au milieu des vignes.

Un groupe de sept amis étudiants polonais travaille pendant deux semaines dans le domaine Gadais, à Saint-Fiacre en Loire-Atlantique. © Radio France - Florian Cazzola

Un cru 2023 prometteur

Le début de la récolte se fait à la main. "Mais on ne vendange que les extrémités car la machine n'arrive pas à passer à cause des poteaux", détaille Nathalie, 20 ans de vendanges au compteur dont 15 dans ce domaine. Rangée après rangée, les petites mains ramassent donc le raisin sur environ un mètre de distance.

"C'est pour éviter de perdre du raison, complète Gilles, ancien exploitant devenu salarié. La machine fait le reste mais il lui faut du temps au démarrage, on doit aussi la régler et puis il y a des rangs où elle ne peut tout simplement pas passer. Lorsqu'il y a un fossé ou un accès trop difficile, on le fait à la main, au moins c'est propre et ça évite les accident." Et ça permet au passage de se faire une idée de ce cru 2023.

"C'est pas mal, analyse Gilles qui déplace petit à petit le tracteur où est attelé une hotte où le raisin est ensuite vidé. Là, on a de la belle grappe, avec le temps qu'on a eu, ça jaunit bien, il y a une belle concentration. C'est prometteur quand on jette un coup d'œil au volume."

Pourtant, c'était loin d'être gagné. Car si le gel n'a pas fait de mauvaise surprise, cette année, les épisodes pluvieux nombreux ont été propices au développement de maladies. Et d'un fameux champignon qui fait des ravages et qui a eu raison de près de 50% des récoltes dans certaines exploitations.

Pendant deux semaines, les saisonniers vont vendanger, d'abord à la main avant l'arrivée des machines. © Radio France - Florian Cazzola

"On ne va plus pouvoir se passer de la main d'œuvre étrangère"

"Clairement 2023, ça a été assez exceptionnel dans le mauvais sens du terme, constate Pierre-Henri Gadais, propriétaire de 78 hectares de vignes et qui entame ses septièmes vendanges. Le champignon se développe, fait d'abord quelques tâches insignifiantes sur les feuilles et ça se met ensuite sur le raisin. Ca fait sécher la grappe et c'est de la perte nette. Ca peut même être plus sévère qu'un gel." Plus de peur que de mal finalement sur cette parcelle de trois hectares "bien plus verte que marron" et sur laquelle s'attèlent une dizaine de saisonniers dont une grande majorité d'étrangers.

"À la base, on voulait aller surfer en France et peut-être même en Espagne et vu que j'adore le vin, j'ai travaillé dans un restaurant où il avait pas mal de belles bouteilles, j'avais envie de savoir comment on vendangeait", confie Magdalena, une étudiante polonaise de 22 ans. Avec six amis d'une école d'art de Varsovie, ils vont donc passer deux semaines dans ce domaine. "Et puis le salaire est meilleur qu'en Pologne", glissent Magdalena et Barnabé. Ce dernier ajoute : "ça nous permet aussi de ne pas rester chez nous et d'aller découvrir d'autres lieux".

Qu'importe leur motivation, la venue de ces sept étudiants est une aubaine pour Pierre-Henri Gadais. "On a du mal à trouver de la main d'œuvre pour ce type de tâches, déplore le trentenaire. Clairement, on ne va plus pouvoir se passer de la main d'œuvre étrangère au bout d'un moment. Que ce soit dans le bâtiment ou dans les autres corps de métiers manuels, trouver de la main d'œuvre française, c'est impossible." Et c'est ce qui oblige, cette année, certains domaines à abandonner pour la première fois les vendanges manuelles.