EN IMAGES - Autour de Crémieu en Nord-Isère, des passionnés font revivre la culture de la truffe

Ce sont des petits trésors cachés dans le sol du Nord-Isère, autour de Crémieu : les truffes noires ! La saison bat son plein et pourtant, le champignon noir reste assez discret. Pour l'instant, car l'association de la truffe de l'Isle Crémieu entend bien le faire rayonner et relancer sa production.

Planter des arbres spécifiques

Au 19e siècle, on récoltait jusqu'à dix tonnes de truffes par an entre le Bugey dans l'Ain et le Nord-Isère. On en est loin aujourd'hui mais l'association, créée il y a cinq ans, voit rapidement ses rangs grossir. "Il y a toujours eu des passionnés donc il y avait quelques truffières. L'association, on a commencé on était 14, il y avait 4-5 producteurs" raconte son président Damien Passerat-de-la-Chapelle. "Maintenant, on est un peu plus de 65 adhérents pour pratiquement 50 producteurs et bientôt 30 hectares de plantés." La majorité des truffières ont moins de 5 ans, mais quelques unes sont prêtes et "donnent de jolies productions."

Damien Passerat-de-la-Chapelle au milieu de l'une de ses jeunes truffières. © Radio France - Noémie Philippot

Le nombre de kilos produit progresse donc et une vraie filière se construit, jusque dans les restaurants. Elle est portée par des passionnés comme le président de l'association de la truffe de l'Isle Crémieu. Damien Passerat-de-la-Chapelle est tombé dedans lorsqu'il était petit. Il s'est un peu éloigné de la truffe à l'adolescence avant de replonger dedans en 2015. Depuis 2020, il plante une centaine d'arbres bien spécifiques par an, comme certains types de chênes, pour augmenter sa production.

Le chêne vert fait partie des chênes dits truffiers et il résiste bien à la sécheresse, l'une des problématiques des trufficulteurs. © Radio France - Noémie Philippot

Il navigue donc entre des hectares de jeunes truffières et les dernières "truffières naturelles. A 50m de nous, il y a une truffière naturelle, elle a plus de 80 ans et elle continue de produire, malgré les sécheresses. C'est dire si on a un terroir qui est bon pour la truffe !" Le calcaire du plateau de Crémieu est un des éléments essentiel de ce terroir à truffes.

C'est aux pieds de ces vieux arbres que Léon, son chien qui a la truffe dans le sang, fait les plus belles trouvailles. "On voit, elle est bien noire dedans, elle a des petites veines blanches. Beaucoup de chaire noire et puis on a un parfum... ça, c'est top !"

Une fois que son chien se met à gratter, Damien Pesserat-de-la-Chapelle sent la terre. Ici, pas de doute, elle abrite une truffe. © Radio France - Noémie Philippot

Damien Passerat-de-la-Chapelle aimerait vivre de la trufficulture. Ce n'est pas encore le cas mais chaque étape le passionne. "La recherche, la quête du chien, la découverte d'une nouvelle truffière, le premier arbre qui entre en production... c'est assez indescriptible, il faut le vivre pour le savoir."

Des truffes aussi bonnes que celles du Périgord

Avec l'association, il compte emmener la truffe de l'Isle Crémieu le plus haut possible. "Pour le moment, on n'est pas encore à la place du Périgord mais on y arrive petit à petit. Quand on parle de truffe noire, c'est tuber melanosporum, que ça soit dans le Périgord, dans le Vaucluse ou dans le Nord-Isère. Elle est tout aussi bonne, quoi que chez nous, elle est même un petit peu meilleure" rit-il.

Les professionnels ne s'y trompent pas. Damien Passerat-de-la-Chapelle a déjà vendu ses truffes au chef étoilé originaire de Bourgoin-Jallieu Guy Savoy. L'association permet aux trufficulteurs "de partager les connaissances pour pouvoir avancer, parce qu'on fait des erreurs, il ne faut pas les reproduire. On se forme régulièrement aussi, pour se tenir au courant des avancées de la science" et notamment de l'Inrae, l'Institut national de la recherche agronomique.

En fin d'année 2023, les trufficulteurs de l'Isle Crémieu espèrent pouvoir vendre 4 kilos de truffes pour les fêtes de fin d'année à Crémieu, lors de la fête aux dindes de Crémieu qui se tient le dernier samedi avant Noël.