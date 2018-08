EN IMAGES - Châtellerault redevient port fluvial pour un week-end

Par Manon Vautier-Chollet, France Bleu Poitou

Les 25 et 26 août Châtellerault s'est replongé au XVIIIè siècle. A l'époque, le commerce se fait par bateau et des dizaines de bateaux passent chaque jour dans la ville. Entre 35 000 et 40 000 personnes sont venues, un succès.