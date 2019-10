EN IMAGES - Clermont-Ferrand : vivez en direct l'ouverture du Sommet de l'élevage 2019 avec France Bleu

Le 28e Sommet de l'élevage ouvre ses portes ce mercredi matin à Clermont-Ferrand. Pendant trois jours, 95.000 visiteurs vont arpenter les allées de ce rendez-vous annuel. France Bleu Pays d'Auvergne vous fait vivre en direct et en images cette première matinée.

Clermont-Ferrand, France

C'est le salon numéro 1 de l'élevage en Europe. Le Sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand attire chaque année encore un peu plus de monde, avec 95.000 visiteurs attendus jusqu'à vendredi. Pour l'ouverture ce mercredi matin, France Bleu Pays d'Auvergne est en direct depuis le Zénith d'Auvergne pour vous faire vivre les coulisses, au plus près des animaux et des éleveurs.

Le fil de la matinée en direct

* Cliquez ici pour recharger la page

7h15 : Juliette a rencontré Charlotte et Laury. Elles sont élèves au lycée agricole de Marmilhat, et pour l'occasion, les petites mains du Sommet de l'élevage. Au programme pour elles, nettoyage à la fourche de 6h à 20h.

Charlotte et Laury élèves au lycée agricole de Marmilhat © Radio France - Juliette Micheneau

6h55 : Avant l'accueil du public, l'ambiance est à la traite ce mercredi matin. C'est au tour de Jelena.

6h40 : Rien ne vaut un bon petit déjeuner pour bien démarrer la journée !

Un bon petit déjeuner pour bien démarrer la journée ! © Radio France - Juliette Micheneau

6h30 : 2000 animaux sont présents dont 1300 bovins. Robin a promené sa caméra dans les étables du Sommet.

6h15 : Parmi les rituels du matin, la douche des animaux avant une dure journée.

6h : Juliette et Robin sont au Zénith d'Auvergne avant l'ouverture des portes du Sommet de l'élevage ce mercredi matin. 2000 animaux sont présents, comme Nikita, cette vache abondance, qui a un peu de mal à se lever !