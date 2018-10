Mangez des pommes ! C'est le moment ou jamais, car si vous avez des arbres fruitiers dans votre jardin, vous avez constaté que les pommiers ont beaucoup donné cette année. Dans la Pévèle et la Scarpe, la récolte est exceptionnelle. Vous pouvez presser vos pommes et récupérer le jus.

Landas, France

Si vous avez un ou des pommiers dans votre jardin, vous vous en êtes rendu compte : c'est une année à pommes. Autant l'année dernière avait été catastrophique, autant cette année, la production est exceptionnelle dans notre région.

Les conditions ont été idéales : un printemps doux, pas de coup de gel au moment de la floraison, et un été chaud qui a permis une bonne pollinisation. La collecte a commencé en août, avec trois semaines d'avance. Gilles Février, président de l'association les Vergers de la Pévèle et de la plaine de Scarpe, estime même que c'est "l'année du siècle. On a une récolte surabondante, environ deux fois plus que l'an dernier. Normalement, les pommiers donnent une année sur deux ou trois. Cette année, tous les pommiers ont des pommes".

Apportez vos pommes, vous repartez avec des bouteilles de jus !

L'association vous propose donc de venir presser vos pommes. Il suffit d'apporter la production de votre jardin ou de votre verger, les pommes passent dans la broyeuse et le pressoir, et vous repartez avec vos bouteilles.

Ce mardi 9 octobre 2018, l'événement avait lieu dans la cour de l'école Jean Macé de Landas, en coopération avec l'association Nos jardins de campagne.

ECOUTEZ : reportage à Landas, lors du pressage des pommes avec l'association les Vergers de la Pévèle et de la plaine de Scarpe Copier

Les enfants de l'école Jean Macé ont assisté à la fabrication du jus de pommes © Radio France - Cécile Bidault

Une fois broyées, les pommes passent dans le pressoir © Radio France - Cécile Bidault

Les enfants ont bien sûr dégusté le jus tout juste pressé © Radio France - Cécile Bidault

Prochains pressages : les 16-17-18 octobre à Wandignies-Hamage, et les 23-24 octobre à Bouvignies.