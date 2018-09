Contz-les-Bains, France

Des vendanges un peu particulières, cette année, au domaine Sontag, à Contz-les-Bains. Au début de l'été, les caves du domaine ont été ravagées par un incendie. Plus de la moitié des 30.000 bouteilles ont été détruites, ainsi que de nombreux moyens de productions. Le bâtiment en porte encore les stigmates.

Les caves Sontag, en partie détruites par un incendie © Radio France - Magali Fichter

On constate que les amitiés ne se défont pas" - Claude Sontag

Mais comme il faut bien continuer, Claude Sontag, le patron, a pu compter sur une quinzaine de bénévoles, des habitués ou des petits nouveaux, des copains ou des amis d'amis... Et ça le touche : "Du fait de ce qui nous est arrivé, les gens qui viennent spontanément, ça fait plaisir. On constate que les amitiés ne se défont pas, ça fait du bien".

Briefing du matin avant d'aller vendanger © Radio France - Magali Fichter

C'est un peu comme si une partie de moi était partie en fumée" - Claude, un bénévole

Sécateur à la main, un autre Claude, bénévole celui-là, est venu en vieux copain. Il a été bouleversé par ce qu'il s'est passé : "Ça fait toujours un choc, dit-il, parce que je me sens ici un peu comme chez moi, et c'est un peu comme si une partie de moi était partie en fumée. Ca fait très mal au coeur. Mais beaucoup de monde a répondu à l'appel de Claude, et c'est bien, parce que tout seul, il ne pourrait pas".

Vendanges avec vue à Contz-les-Bains © Radio France - Magali Fichter

Des voisins et des associations du coin

En face de Claude, il y a Colette, une autre habituée, elle aussi choquée par l'incendie : "Cela nous a fait un peu drôle, mais dans les anciens, on est tous là, et puis il y a beaucoup de monde en plus, donc je pense que les gens ont voulu donner un petit coup de pouce". Des membres d'associations locales, du club de handball du coin aux amis du château des ducs de Lorraine à Sierck-les-Bains, et parmi les petits nouveaux qui s'habituent très vite, il y a Pierre, jeune retraité, qui fait des allers-retours au tracteur avec sa hotte, en souriant : "Je suis là par solidarité, et aussi parce que j'ai du temps, qu'il fait beau et que l'ambiance est bonne !"

Les bénévoles confient qu'ils viennent aussi parce qu'ils savent qu'ils vont être bien accueillis. Mais il ne s'agit pas seulement de donner une tape sur l'épaule à la famille Sontag, il y a du travail pour trois semaines sur les quatre hectares et demi du domaine.