Pour la deuxième nuit consécutive, le gel s'est abattu sur le département de la Dordogne et particulièrement dans le Bergeracois. Les producteurs de pruneaux et de raisins ne peuvent que constater les dégâts. Toute la nuit, ils ont tenté de limiter la casse.

EN IMAGES / Froid : deuxième matinée de désolation pour les viticulteurs et arboriculteurs du Bergeracois

Ces deux nuits d'avril 2021, les viticulteurs et arboriculteurs du Bergeracois ne sont pas près de les oublier. À elle seules, ces nuits de froid glacial sont à l'origine de la perte d'une grande partie de la production de fruits dans le département. La nuit de mardi 6 au mercredi 7 avril a déjà causé la perte de 20 à 30% des prunes et des jeunes pousses des feuilles de raisin. Pour cette nuit de mercredi à jeudi, il est encore tôt pour faire un constat, mais les pertes risquent d'être plus importante que la nuit précédente.

Jusqu'à -6.1°C à 7 heures

Pour tenter de limiter les effets du gel, certains arboriculteurs ont arrosé leurs cultures pendant toute la période de gel, cette fois vers minuit, pour que l'eau se fige autours du fruit et l'isole ainsi du froid. Les températures des pousses ne descendent alors pas en dessous de 0°C. En revanche cette technique efficace demande une très grande quantité d'eau : 40 m3 d'eau par heure et par hectares, sachant que le dispositif doit fonctionner une dizaine d'heures pour être efficace.

L'arrosage des culture pendant la gelée permet de protéger les futurs fruits. © Radio France - Thibault Delmarle

Ce pied de vigne a pu être arrosé toute la nuit. La couche de glace lui a permis d'être épagnée. © Radio France - Thibault Delmarle

Parmi tous les dispositifs existants, le plus répandu dans le Bergeracois, c'est la combustion pour créer un nuage de brouillard au-dessus des cultures pour les protéger à la fois du froid et des rayons du soleil au levé du jour, fatal pour les jeunes pousses.