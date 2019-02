EN IMAGES - En Mayenne, une démarche agricole unique : la construction d'un séchoir solaire de fourrage

La Bazouge-des-Alleux, France

L'immense bâtiment en bois (le seul pour l'instant en Mayenne) jouxte la ferme, au bord d'une petite route de campagne. Des ouvriers s'activent, les dernières finitions, tout sera prêt début avril.

illustration séchoir solaire de fourrage © Radio France

Ce séchoir va permettre de sécher le fourrage dans des conditions optimales explique Cyril Courcelle, l'un des propriétaires de l'exploitation, emballé par le projet : "l'objectif est de sécher l'herbe fauchée, d'en conserver la valeur nutritionnelle au stade pâture. Jusque-là, on la stockait dans des silos, sous une bâche étanche et du coup la valeur se trouvait consommée par la fermentation".

Et donc ici les propriétés nutritives sont conservées ; "ça sera du caviar pour notre bétail" ajoute-t-il en plaisantant.

illustration séchoir solaire de fourrage © Radio France

Cette technique, c'est la société Base Innovations, près de Bordeaux, qui l'a mise au point.

Sébastien Ackermann est le patron de l'entreprise girondine : "la production de chaleur permet d'augmenter les capacités de séchage de l'exploitation et notamment dans les saisons difficiles comme au printemps où l'herbe est abondante et chargée d'humidité. Cette même centrale produit de l'électricité, revendue à un fournisseur d'énergie. Cette production va permettre de financer en partie l'équipement". Et ce sera, en plus, un complément de revenus pour ces éleveurs mayennais.

#Séchoir#solaire de #fourrage en Mayenne : work in progress !

Quelques photos du chantier avant celles de la livraison prévue en mars. pic.twitter.com/lsG7gv2jK7 — BASE Innovation (@Baseinnovation) January 16, 2019

Si les agriculteurs de la Bazouge-des-Alleux se sont lancés dans cette aventure, c'est aussi pour des raisons éthiques et écologiques.Très sensibles à toutes les questions liées à l'environnement et au développement durable, ils se sont engagés dans une conversion vers le bio.