EN IMAGES - Foire agricole de Périmeuh : il promène des oies dans les rues de Sarlat

La grande foire agricole Périmeuh se déroule ce week-end des 24 et 25 septembre à Sarlat. Au milieu des tracteurs et des vaches, un dresseur de chien de troupeau a fait le spectacle en promenant des oies.

Tout le monde se retourne sur leur passage : une bande d'oies se trémousse dans les rues de Sarlat. Au milieu des vaches et des tracteurs, le spectacle a fait sourire tout le monde sur la foire agricole de Périmeuh ce week-end des 24 et 25 septembre. Dès que leur maitre siffle, les oies tournent à gauche. Nouveau coup de sifflet : elles virent à droite. "C'est incroyable !, s'exclame une passante. Il siffle et puis elles suivent !!" Le magicien des oies s'appelle Manu. On le reconnait à son sifflet, son chapeau de paille et son bâton de berger.

Manu, le magicien des oies

"Je n'appelle pas les oies, moi je commande le chien et le chien commande les oies, explique le dresseur de chien de troupeau, installé à Mauzens-et-Miremont. Le but du chien est de contrer le mouvement des oies pour les amener là où je veux." Les chiens de Manu travaillent habituellement avec des agriculteurs et des bergers. Certains élevages d'oies utilisent des chiens pour orienter les oies au quotidien.

Là l'idée est seulement de déambuler et de répondre aux questions des passants. "J'aime bien regarder les gens, entre ceux qui sont émerveillés et ceux qui sont effrayés, sourit celui qui participe à son troisième Périmeuh. J'explique aussi aux enfants que les oies ne sont pas seulement en barquette."

