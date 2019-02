EN IMAGES - France Bleu Orléans en direct du Salon de l'agriculture

France Bleu Orléans installe son studio dans les travées du Salon de l'agriculture ce mercredi, en direct de 6 heures à 9 heures. Au programme : les informations, des invités et reportages en direct, de la bonne humeur ! Et la découverte des coulisses du hall 1, celui de l'élevage.

Paris, France

Marc Yvan et Lydie Lahaix sont en place, il est 6 heures du matin, et c'est parti pour trois heures d'émission en direct depuis le Salon de l'agriculture. Le studio de France Bleu Orléans est situé dans le hall 1, celui de l'élevage, près des moutons, cochons, vaches...

Marc Yvan et Lydie Lahaix, aux manettes de l'émission 6h/9h © Radio France - Antoine Denéchère

Le studio de France Bleu Orléans est situé dans le hall 1, celui de l'élevage © Radio France - Antoine Denéchère

Au programme, entre autres, des invités en direct : le président de la FDSEA du Loiret, syndicat agricole majoritaire, Cédric Benoist, à 7h25, ou encore le député du Loiret, spécialiste des questions d'alimentation, Richard Ramos (Modem). Des producteurs et éleveurs de la région Centre seront présents également entre 8 heures et 9 heures, notamment Gérard Bobet, membre fondateur de la confrérie du pithiviers en 1982 (du nom du dessert produit dans le Pithivrais, dans le nord du Loiret), et présent pour la première fois tout au long du Salon de l'agriculture.

André Deleplace, avec Gérard Bobet, de la confrérie du Pithiviers, présente sur le SIA 2019 © Radio France - Antoine Denéchère

La région Centre Val de Loire est présente, comme chaque année, et a un stand de 285 m² situé dans le hall 3 du parc des expositions de la porte de Versailles à Paris (700 000 visiteurs attendus en dix jours). Et des producteurs y vendent leurs produits, comme le dessert "pithiviers" donc, cette année. Le conseil régional investit 150 000 euros pour cette présence sur le Salon pendant dix jours.

Le Salon fait le plein (ici, le 26 février dans l'après-midi) © Radio France - Antoine Denéchère