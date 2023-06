EN IMAGES - Des collégiens à la ferme, pour une opération séduction des jeunes agriculteurs du Haut-Rhin

"Nous avons besoin d'une personne de plus par exploitation ! ", c'est le message qu'ont voulu faire passer les Jeunes Agriculteurs (JA) du Sundgau ce mardi 6 juin. Ils ont invité une centaine de collégiens d'Illfurth, pour leur montrer l'envers du décor de la ferme et susciter des vocations.

Besoin de main d'oeuvre

Cette semaine, du 16 au 18 juin, ce sont les journées nationales de l'agriculture . L'occasion de revenir sur cette initiative menée dans le sud du Haut-Rhin. Les collégiens ont pu visiter des exploitations, voir du matériel agricole, mais aussi découvrir tous les métiers issus de l'agriculture.

"Les anciens aident beaucoup dans nos fermes, mais on se rend compte qu'on a besoin de main d'oeuvre. Sur chaque ferme on a besoin au moins d'une personne. Dans ce métier on est véto, membre d'une coopérative agricole, technicien ou encore céréalier, c'est très varié," argumente Jérôme Enderlin, un jeune agriculteur installé à Moernach.

Séduire les jeunes générations

Après la visite des exploitations, les jeunes ont pu déjeuner à la ferme, avec des produits locaux cuisinés pour eux.

"On a découvert comment on nourrit les animaux et plein d'autres choses. C'était super cool, mais ça a l'air méga difficile comme métier," ont commenté les collégiens d'Illfurth.

Cette opération était une première organisée par les JA du secteur de Spechbach. Le succès était au rendez-vous, elle devrait-être renouvelée l'année prochaine. Les collégiens ont été conquis, plusieurs réfléchissent maintenant à rejoindre ce métier.

