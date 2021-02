EN IMAGES - Il a quitté Paris et changé de vie pour devenir agriculteur en Sologne

Journée spéciale "Générations agriculteur" sur France Bleu ce mercredi : nous vous emmenons à Ligny-le-Ribault, où Ludovic Mannoni, 40 ans, vient de reprendre une exploitation agricole : depuis le 1er janvier 2021, il élève des chèvres et produit du fromage. Un changement de vie pour cet ex parisien

En pleine épidémie de Covid-19, Ludovic Mannoni a malgré tout changé de vie et de métier : à tout juste 40 ans, il a quitté Paris et son travail de graphiste 3D pour s'installer en Sologne, à Ligny-le-Ribault, et reprendre une exploitation agricole. Depuis le 1er janvier dernier, il élève des chèvres et produit du fromage et des produits laitiers.

Changement de vie et de métier

Pour cela, Ludovic Mannoni a eu "beaucoup de paperasses" à gérer et a dû se former, pendant un an, en 2020, afin d'obtenir son BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, à la Maison familiale rurale de l'Orléanais. Il a repris l'exploitation de sa mère, elle-même ex enseignante qui avait changé de vie et s'était lancé dans l'élevage caprin il y a dix ans, en s'installant dans ce ranch des Roves, les chèvres du Rove étant une race originaire des Bouches-du-Rhône et importée par les Mannoni dans le Loiret.

Ludovi Mannoni prépare la salle de traite © Radio France - Anne Oger

Pour autant, Ludovic Mannoni ne décrit pas une vie idyllique : il se dit content d'avoir changé de vie, mais ne nie pas les contraintes du métier, notamment l'obligation d'être présent sept jours sur sept sur son exploitation et d'effectuer la traite tous les matins, une traite manuelle, puis de faire pâturer ses chèvres (une centaine au total) dehors, dans des sous-bois ou prairies alentours.

Dans le Loiret, il faut savoir que "50% des agriculteurs ont plus de 50 ans et que 1200 exploitants partiront en retraite et devront être remplacés d'ici dix ans, c'est un défi de taille !" explique Pierrick Pigot, responsable des installations en agriculture chez les Jeunes Agriculteurs du Loiret. "On a une petite crise des vocations chez les fils ou filles d'agriculteurs, et on est ouverts à tous les profils, même non issus du monde agricole." Pour autant, les profils comme celui de Ludovic Mannoni restent atypiques : la plupart des installations actuellement sont des reprises de père en fils ou en fille, même si "40% des installations se font hors cadre familial dans le Loiret" (mais dans ces 40%, il y a quand même des personnes issues du monde agricole, mais hors cadre familial).