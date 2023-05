EN IMAGES - Immersion dans une exploitation de muguet à Saint-Philbert-de-Grandlieu

En ce lundi 1er mai 2023, vous aurez peut-être envie de vous procurer du muguet, cette petite fleur porte-bonheur aux clochettes blanches odorantes. Dans ce domaine, notre région fait figure de championne : plus de 85% de la production française de muguet vient de Loire-Atlantique. Même s'il est encore possible de ramasser des brins sauvages dans les bois, la quasi-totalité du muguet que vous trouverez chez les fleuristes et commerçants vient de ces exploitations.

Par tradition, le muguet s'offre (et donc se ramasse) une fois dans l'année, à la mi-avril, pour être vendu le 1er mai. Pour les producteurs, il n'y a donc pas de seconde chance, et aucune minute à perdre. Pendant une semaine, l'exploitation du Guinèvre, à Saint-Philbert-de-Grandlieu, est en ébullition pour l'occasion. Une cinquantaine de saisonniers ont été recrutés cette année par Philippe Naulleau, le producteur, pour cueillir, trier et mettre en bouquet le muguet. Un travail à la fois physique et minutieux auquel France Bleu Loire Océan a participé pendant une semaine, en immersion, auprès des cueilleurs et des producteurs.

Cynthia, 16 ans, cueille du muguet pour la première fois à Saint-Pilbert-de-Grandlieu © Radio France - Léonie Cornet

Debout, penché en avant ou à genoux

La journée commence à 7 heures, au lever du jour. Et il ne faut pas être en retard. Par groupe de deux, les cueilleurs soulèvent les châssis qui protègent les brins de muguet de la pluie. Pour atténuer les rayons du soleil, ils sont recouverts de craie blanche, et on se retrouve rapidement à en avoir plein les vêtements. Ensuite, à chacun sa technique pour cueillir : les uns restent debout et penchent leurs bustes en avant, les autres sont agenouillés dans le sable. Pour ne pas casser le brin, il faut aller le chercher à la racine et tirer dessus d'un coup sec. Dès que l'on en a 50 dans la main, on prend un élastique, fait un bouquet... et on recommence. La cueillette dure entre deux heures et quatre heures, au soleil ou sous la pluie. Les bouquets sont ensuite ramassés par les producteurs et rangés dans des bacs en polystyrène dans une camionnette, protégés par de larges serviettes en papier.

Ces trois lycéennes sont de retour de cueillette et se dirigent vers le bâtiment pour trier le muguet © Radio France - Léonie Cornet

La deuxième étape se fait dans une grande bâtisse, que chacun appelle différemment (le hangar, l'usine et l'atelier sont les noms qui reviennent le plus souvent). C'est l'endroit où l'on trie et met en bouquet les brins de muguet. À la trieuse, nous sommes six à prendre les bouquets de 50 ramassés le matin et à les placer brin par brin dans une machine qui trie minutieusement le muguet en fonction de sa taille et du nombre de clochettes. Il y a trois catégories : moyen, extra et extra plus. Un saisonnier est ensuite chargé de placer les nouveaux bouquets formés dans des boites, en respectant ces trois catégories.

La trieuse trie les brins de muguet en fonction de leur taille et du nombre de clochettes © Radio France - Léonie Cornet

"Une feuille, trois brins" - Jean-Paul, salarié au domaine du Guinèvre de Saint-Philbert-de-Grandlieu

La dernière étape, toujours en intérieur, consiste à former des bouquets. Un travail à la chaine, debout, qui dure entre deux et trois heures d'affilées. "Une feuille, trois brins" indique Jean-Paul, le second de l'exploitation. Parfois, il y a des variantes : "une feuille, trois brins, une rose". C'est plus joli, mais moins agréable à cause des épines qui nous piquent les doigts. Une fois les bouquets constitués, il faut les placer dans de petites fioles préalablement remplies d'eau par un ouvrier. En bout de chaîne, deux saisonniers sont chargés d'emballer les bouquets dans des sachets en plastique, puis de les placer dans des cartons. Les bouquets de muguet commencent alors leur voyage. Ils seront vendus aux quatre coins de la France.

Sur cette chaine de mise en bouquet, chaque ouvrier place une feuille et trois brins de muguet © Radio France - Léonie Cornet

Heureux hasard du calendrier, la cueillette du muguet est tombée cette année en plein pendant les vacances scolaires. Alors qu'habituellement, les producteurs de muguet rencontrent des difficultés pour trouver des volontaires, les saisonniers recrutés cette année au domaine du Guinèvre de Saint-Philbert-de-Grandlieu sont en grande partie des lycéens, et pour beaucoup, il s'agit de leur première expérience professionnelle.

"À l'usine, il faut tenir la cadence et rester concentré" - Cynthia, 16 ans, lycéenne et saisonnière au Guinèvre

Cynthia, 16 ans, est originaire de Saint-Philbert, ce sont ses parents qui lui ont parlé de ce petit boulot. Sa grande sœur avait déjà cueilli le muguet par le passé. "Personnellement, j'aime bien la cueillette", confie-t-elle. Je trouve cela assez tranquille et apaisant, car nous sommes dans la nature, et on n'est pas forcément pressé. Par contre, à l'usine, il faut tenir la cadence. Il ne faut pas relâcher et rester concentré, cela peut être assez stressant parfois. Les points forts, selon moi, c'est que cela nous apprend la rapidité et l'autonomie. Les points faibles, c'est que c'est quand même compliqué de tenir le rythme. Ceci dit, je trouve que l'on travaille dans une bonne ambiance et dans de bonnes conditions, il n'y a pas forcément trop de pression de la part des patrons."

Fille d'agriculteur, Cynthia connait bien le monde agricole, et cela lui tenait à cœur de mettre la main à la pâte : "Je pense que les gens qui vivent en ville ne connaissent pas bien ce métier, regrette-t-elle. Ils peuvent avoir quelques préjugés, sur l'utilisation des pesticides par exemple, et ils ne reconnaissent pas forcément ce métier qui est très prenant et très intéressant. Je trouve qu'il faudrait que de plus en plus de monde fasse au moins une saison au muguet pour découvrir le milieu agricole."

La cueillette de muguet a duré une petite semaine dans cette exploitation de Saint-Philbert-de-Grandlieu © Radio France - Léonie Cornet

Il y a celles et ceux pour qui la cueillette du muguet était une grande première, mais pour d'autres, c'est devenu une habitude. Céline, originaire de Sainte-Pazanne, travaille dans un camping. Tous les ans depuis maintenant quatre ans, elle prend beaucoup de plaisir à venir prêter main forte à Philippe, Jean-Paul et les autres pour cueillir le muguet. "Il y a une très bonne ambiance, du soleil et des copains qui reviennent d'une année sur l'autre" résume-t-elle.

500.000 brins cueillis cette année au Guinèvre

En moyenne, 600.000 brins de muguet sont vendus chaque année par cette exploitation d'un hectare et demi. Mais le muguet 2023 se fait attendre, et ce ne sont que 500.000 brins qui ont été cueillis cette année. 2022 avait été particulièrement prolifique avec 900.000 brins de muguet ramassés et vendus. "Les producteurs de muguet sont en voie de disparition", regrette Philippe Naulleau. Pour survivre toute l'année, il doit diversifier son activité, et cultive aussi entre autres des concombres et des tomates. "Les gens ne s'imaginent pas tout le travail que cela représente, sans compter qu'il y a des commandes à honorer." Malgré sa petite superficie par rapport à d'autres producteurs de muguet du secteur, Philippe Naulleau exporte ses brins partout en France, mais aussi à l'étranger. Il cherche déjà des saisonniers pour cueillir des tomates cet été.