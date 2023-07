EN IMAGES - L'arrachage du lin a commencé en Seine-Maritime et dans l'Eure

Les liniculteurs de la région ont commencé l'arrachage, à la faveur du beau temps. Le lin normand représente la moitié de la production mondiale mais cette année la récolte ne s'annonce pas exceptionnelle.

Le lin se récolte habituellement une centaine de jours après les semis. © Radio France - Christine Wurtz

Sur la parcelle que travaille Maël, ouvrier agricole du GAEC du Fort Bois, les brins mesurent jusqu'à un mètre par endroit, mais dans l'ensemble la moitié de la récolte ne dépasse pas les 40 centimètres. Les semis ont été retardés par la pluie au printemps et le lin a manqué d'eau ensuite "et puis dès qu'il fait trop chaud il se met à fleurir et il ne monte plus" explique Francis Jean, liniculteur à Critot en Seine-Maritime.

Francis Jean et Maël, du GAEC du Fort Bois à Critot, ont commencé l'arrachage de cette parcelle de 33 hectares de lin. © Radio France - Christine Wurtz

Lorsque le lin est mûr, il faut arracher la plante, pour espérer récolter les brins les plus longs possible. Une fois arraché, le lin restera dans les champs pendant plusieurs semaines, c'est l'étape du rouissage, où la plante va prendre l'humidité et le soleil pendant plusieurs semaines. "ça peut durer 3 semaines comme deux mois selon la météo" explique Maël.

Après l'arrachage, les brins de lin sont laissés sur place plusieurs semaines, c'est l'étape du rouissage. © Radio France - Christine Wurtz

Le lin sera ensuite enroulé et envoyé au teillage , pour séparer la filasse du reste de la plante. C'est la filasse qui va servir à fabriquer du textile notamment. Notre région cultive la moitié de la production mondiale de lin. Et des brins trop courts, c'est plus difficile à travailler et à tisser. C'est aussi des revenus moindres pour les liniculteurs de la Seine-Maritime et de l'Eure car le lin se vend au kilo.