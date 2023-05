EN IMAGES - La bonnotte s'arrache à Noirmoutier

La fameuse pomme de terre primeur bonnotte commence à être ramassée sur l'île de Noirmoutier. Plantée en février, elle est récoltée 90 jours plus tard, soit début mai. Cette variété de pomme de terre arrive sur les étals juste après la Sirtema.

"C'est un grand cru cette année", Jérome Durand producteur

Le cahier des charges exige un ramassage à la main. "C'est comme une grappe de raisin à l'envers, explique Jérôme Durand producteur, il faut enlever les tubercules, les détacher les uns après les autres, c'est presque deux tiers de temps de plus que pour ramasser les autres. C'est un peu pour ça qu'elle est plus chère. En plus, on va chercher des algues à la plage, ce qui permet d'apporter un peu ce goût d'iode". Et cette année s'annonce un excellent cru ! "Là, elle est vraiment bien. Comme le vin, c'est un grand cru cette année. D'habitude, quand on a un mois de mars ou avril très chaud, elle a tendance à avoir beaucoup plus de peau et à mûrir beaucoup plus vite. Et là, comme on n'a pas eu des grandes chaleurs ni rien, la peau se détache. C'est une vraie primeur".

Jérôme Durand dans son champ de pommes de terre bonnottes © Radio France - Yves-René Tapon

Un gâteau sucré à la fraise et aux pommes de terre de Noirmoutier

La liste des recettes à base de pomme de terre bonnotte est longue. Au centre de l'île dans son restaurant L'Etier, le chef Patrice Millasseau propose même "un gâteau sucré à la pomme de terre et aux fraises de Noirmoutier. Il est associé avec une glace pommes de terre. Avec la pomme de terre, la texture est toujours crémeuse". Pour ce chef passionné, la bonnotte rappelle le goût des pommes de terre d'autrefois, "c'est celle qu'il faut manger en début de saison". Faut-il la cuisiner sautée ou vapeur ? "Sautée au beurre, en remuant beaucoup, mais vapeur, avec un court bouillon à base d'algues et de la fleur de sel. Une noix de beurre. Pour moi, c'est le top !"

Le chef du restaurant L'Etier Patrice Millasseau et son gâteau aux fraises et bonnottes © Radio France - Yves-René Tapon

Le gâteau à la bonnotte et aux fraises de Noirmoutier © Radio France - Yves-René Tapon

"C'est vraiment la grande fête ce samedi, se réjouit Germain Tessier, producteur, des jeunes proposent tout un champ à ramasser".

De 9h à 12h30 arrachage avec de jeunes producteurs

À partir de 13h30 rallye vélo découvertes de l'île de Noirmoutier au départ de la coopérative

19h Dégustation de bonnottes et de sardines au rythme des champs de marins à la coopérative

out ce samedi matin le grand public est invité à venir aider à l'arrachage

