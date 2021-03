EN IMAGES - La campagne en péril : des agriculteurs mayennais dénoncent l'impuissance de l'Etat

Plus d'une centaine d'agriculteurs ont manifesté ce jeudi soir devant la Préfecture, à Laval, à l'appel de la FDSEA et des JA. Ils ont exprimé leur colère et leur ras-le-bol, dénonçant l'impuissance de l'Etat pour répondre à leur souffrance, des faiblesses qui mettent en péril leur métier.

Des agriculteurs mayennais, plus d'une centaine, ont manifesté jeudi soir à Laval pour défendre leur métier et pour dénoncer la politique agricole du gouvernement.

"France, veux-tu encore de tes paysans?"

Etiquetage sur l'origine du lait, réforme de la PAC, Loi Alimentation qui ne permet finalement pas d'obtenir des prix justes, des exploitations qui disparaissent et des exploitants fragilisés.

Manifestation des agriculteurs devant la Préfecture de la Mayenne © Radio France

L'Etat est impuissant à répondre à la détresse du monde rural se désolent-ils : "personne n'a pris conscience de ce qui se passe à la campagne. En Mayenne, 25% des agriculteurs se retrouvent dans une situation de dépôt de bilan. Qui va entretenir la campagne, qui va remplir les frigos s'il n'y a plus d'agriculteurs ? L'agriculteur doit se sacrifier pour produire à pas cher. Nous sommes des acteurs économiques, on veut être considéré. On a l'impression qu'on fait joli dans le paysage et c'est tout. Le gouvernement s'exprime bien, le Président parle bien mais il n'y a rien derrière, pas d'actes".

Une délégation a été reçue pendant plus d'une heure par le Préfet. Rien de très concret n'est sorti de cette réunion. Les agriculteurs mayennais envisagent d'autres actions si le gouvernement ne répond pas favorablement à leurs revendications.