EN IMAGES - La grande distribution dans le collimateur des agriculteurs mayennais

Nouvelle mobilisation hier soir à l'appel de la FDSEA et des JA, les Jeunes Agriculteurs. Une centaine d'éleveurs, venus de tout le département, ont manifesté devant le Centre Leclerc à Laval.

Alors que les négociations commerciales entre transformateurs et distributeurs commencent, les agriculteurs veulent obtenir des prix qui leur assurent une rémunération décente. C'était le but de cette action. Et si on n'y arrive pas, l'agriculture française va droit dans le mur met en garde Philippe Jehan, le président de la FDSEA-53 : "il est indispensable qu'on commence les actions pour que les négos aboutissent en février avec le bon prix rémunérateur pour toutes les productions. On n'a plus le temps d'attendre. Si, dans un pays comme le nôtre, il n'y a plus de production, on court à la catastrophe. Et après ce sera de l'importation. Si le modèle continue comme ça, il n'y aura plus de production, plus d'élevage".

Les agriculteurs ont pu échanger avec le directeur du Centre Leclerc qui a compris leur message et en même temps assumé les choix de son groupe.

Le directeur du centre Leclerc à la rencontre des agriculteurs © Radio France

Une action en forme d'avertissement pour le gouvernement, l'industrie agro-alimentaire et les distributeurs. En manifestant hier soir, les agriculteurs mayennais ont ainsi rappelé aux acteurs de la filière qu'ils voulaient enfin vivre décemment et obtenir des prix rémunérateurs dès l'an prochain : "la coupe est pleine, il est aujourd'hui temps qu'on puisse bénéficier d'un retour. On demande quelques centimes, quelques centimes pour vivre dans nos campagnes, vous savez ce n'est pas objectif de venir ici faire les zoulous on a d'autres choses à faire" souligne l'un d'entre eux.

L'un des slogans de la soirée d'action © Radio France

Les agriculteurs mayennais n'ont pas seulement ciblé Leclerc. Dans la nuit, ils ont déployé d'immenses banderoles revendicatives sur d'autres grandes enseignes, à Laval, Mayenne, Château-Gontier et Evron. Et ils promettent d'autres mobilisations si les négociations ne tournent pas à leur avantage.