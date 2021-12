EN IMAGES - La mobilisation des agriculteurs à Montauban ce mercredi

Les agriculteurs du Tarn-et-Garonne et de Haute-Garonne organisaient ce mercredi une opération coup de poing en bloquant les accès A62 et A20 à Montauban, avant de rentrer dans la ville. Ils ont déversé du lisier et des déchets devant le Département et le préfecture.

Comme ils l'avaient annoncé, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs du Tarn-et-Garonne et de Haute-Garonne ont ce 8 décembre organisé différents blocages sur la rocade montalbanaise et les autoroutes menant à la cité d'Ingres, depuis Toulouse l'A62, depuis Cahors l'A20, et depuis Castelsarrasin, la D978.

à lire aussi Manifestation des agriculteurs à Montauban mercredi : difficultés de circulation et écoles fermées

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un tracteur déversant du lisier devant le conseil départemental. - CD82

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'incompréhension du Département "allié de toujours"

Ils ont ensuite convergé vers la préfecture de Montauban. Ils ont laissé, devant le siège du Conseil départemental, divers détritus (foin, pneus, gravats, mobilier, etc) et répandu du lisier sur leur passage. Le conseil départemental dénonce une "attaque incompréhensible contre des alliés de toujours". Le Département rappelle qu'il a versé une aide exceptionnelle de plus d’un million d’euros pour les professionnels victime du gel au printemps dernier, et que chaque année, près de 2,5 millions d’euros sont apportés à l’agriculture du Tarn-et-Garonne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les tracteurs se sont ensuite dirigés vers la préfecture pour à nouveau déverser leurs bennes.