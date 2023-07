EN IMAGES - La Plaine-sur-Mer : on vous raconte l'histoire de la moule de bouchot

Si vous êtes en vacances sur le littoral, vous aurez peut-être envie de manger des crustacés, et en particulier des moules. Cela tombe bien puisque c'est l'une des spécialités de La Plaine-sur-Mer, près de Pornic, en Loire-Atlantique, La moule dite "de bouchot" a d'ailleurs beaucoup de succès. Savez-vous vraiment ce que c'est, d'où viennent cette appellation et cette méthode si particulière de culture des coquillages ? Nous vous avons posé la question ce dimanche 9 juillet 2023 à La Plaine-sur-Mer devant un restaurant de fruits de mer.

Le restaurant Le Rayon de soleil de la Plaine-sur-Mer propose des moules de bouchot © Radio France - Léonie Cornet

D'un côté, il y a ceux qui ne connaissent pas du tout les moules de bouchot : "c'est une moule qui vient d'un endroit en particulier ?", demande Nadine, 55 ans. De l'autre, il y a ceux qui ont de petits doutes, mais qui tentent tout de même leur chance : "ce sont des moules sur cordes en principe, non ?" Laurent a presque la bonne réponse. "Sur poteau, je veux dire ! ajoute-t-il. Les mytiliculteurs les cultivent comme ça avant de les tirer par grappes."

Un pêcheur irlandais donne son nom au bouchot

Cultivées en hauteur sur des pieux en bois, les moules de bouchot ne sont pas en contact direct avec le sable. Elles évitent donc les crabes et certains parasites. Mais pourquoi dit-on "bouchot" et d'où vient cette technique ? "Bouchot, ça vient de l'expression 'bout choat', qui veut dire 'bout de bois' en irlandais, explique Philippe Naud, propriétaire du restaurant Le Rayon de soleil de la Plaine-sur-Mer. À l'origine, un pêcheur a installé un filet avec deux pieux pour le tenir, et il s'est aperçu que les moules se collaient naturellement dessus. C'est resté !"

Les mytiliculteurs de la Plaine-sur-Mer proposent des moules directement à la vente à la zone ostréicole © Radio France - Léonie Cornet

Le pêcheur à qui l'on doit cette découverte s'appelle Patrick Walton, un Irlandais qui aurait fait naufrage dans la baie de l'Aiguillon. La technique existe depuis 1235, soit plus de 700 ans, et a toujours autant de succès. "Les moules de bouchot représentent 50% de mon chiffre d'affaires, précise le restaurateur. Si je pouvais en faire toute l'année, je le ferais !"

La récolte légèrement en retard

Les moules de bouchot se dégustent entre juillet et septembre. Habituellement, la récolte commence en juin, mais cette année, elle a eu un peu de retard. "On a eu trois semaines de fermeture à cause d'une micro algue qui s'est développée en raison des fortes chaleurs, explique Antonio Charpentier, mytiliculteur à La Plaine-sur-Mer. L'algue a rendu les crustacés impropres à la consommation pendant quelque temps, heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le côté positif, c'est que cela a donné de la nourriture aux coquillages, les moules sont donc d'une belle taille et avec une belle chair."

Il y a six producteurs de moules à La Plaine-sur-Mer, vous pouvez d'ailleurs directement acheter vos moules au parc ostréicole auprès des mytiliculteurs.

Il existe 320 producteurs de moules de bouchot en France, répartis sur la façade atlantique, notamment les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine. 45.000 tonnes de moules de bouchot sont produites chaque année en France sur plus d'un million de pieux.