EN IMAGES - La plantation de la pomme de terre de Noirmoutier

C'est l'une des fiertés de l'île de Noirmoutier: la pomme de terre. Les 22 familles de producteurs que compte l'île sont en plein travail avec la plantation des semis. La récolte des primeurs commencera dès la mi-mars pour la Sirtema, début mai pour la fameuse Bonnotte. Les autres sortes, Lady Christ'l, Ioda et Annalisa, seront récoltées à partir de la mi-mai.

"Ce sont des terres très sableuses, très riches, Nicolas Garnier producteur

"On prend chaque pomme de terre une par une et on les met dans le trou qui est fait avec la machine- explique Nicolas Garnier producteur- et tous les germes vers le haut. En fait, c'est ce qui nous permet d'avoir une levée des pommes de terre extrêmement homogènes. C'est long. C'est une machine qui tourne à moins d'1km/h et on va étaler nos plantations jusqu'à fin mars, voire pousser pour les dernières parcelles début avril. Ce sont des terres qui sont très sableuses, où on apporte du goémon, du fumier de bovin naturel aussi. Donc c'est des terres qui sont vraiment très riches".

La terre est labourée en gros sillons avant de planter la pomme de terre © Radio France - Yves-René Tapon

"On a la chance d'avoir une production de qualité qu'on souhaite transmettre", Jessica Tessier présidente de la coopérative

La Noirmoutier, c'est 12.000 tonnes de pommes de terre par an sur les 6 millions de tonnes produites en France. Une quantité infime donc mais sa qualité n'est plus à prouver. Déjà IGP, indication géographique protégée, depuis 2020, Label rouge depuis 2018, la pomme de terre de Noirmoutier s'oriente désormais vers une agriculture de plus en plus biologique avec un objectif de zéro résidu de pesticides et une diminution des usages glyphosates explique la présidente de la coopérative Jessica Tessier:" Au lieu de passer par des traitements, on utilise des machines, donc des automates de désinfection vapeur ou bien des machines électriques qui permettent de se séparer des mauvaises herbes (...) La plus grande difficulté est aujourd'hui la lutte contre le mildiou qui empêche les producteurs de se passer totalement de produits phytosanitaires.

Et rendez-vous d'ors et déjà pour la fête de la Bonnotte le 6 mai prochain! " Etre agriculteur à Noirmoutier, c'est une vraie fierté. On a la chance d'avoir un territoire superbe et on a la chance d'avoir une production de qualité qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents et qu'on souhaite aujourd'hui transmettre" conclue Jessica Tessier.

La coopérative de Noirmoutier compte 22 familles de producteurs de pommes de terre © Radio France - Yves-René Tapon

