La "police de l'eau" durcit ses contrôles dans les Hautes-Pyrénées face à la sécheresse

Face à la sécheresse et au passage en alerte renforcée sur les bassins de l'Adour et de la Neste depuis cette semaine dans les Hautes-Pyrénées, l'Office Français de la Biodiversité redouble d'efforts sur le terrain pour contrôler que les restrictions d'usage de l'eau sont bien appliquées.

La sécheresse s'aggrave dans les Hautes-Pyrénées, avec la météo caniculaire et le manque de pluie depuis de longues semaines. Le niveau de nombreux cours d'eau baisse dangereusement, et certaines petites rivières sont même à sec. Depuis ce jeudi 11 août, le bassin de l'Adour est passé en alerte renforcée à la sécheresse. Idem pour le système de la Neste, depuis mardi 9 août. C'est le dernier niveau d'alerte avant de passer en situation de crise.

Reportage en immersion avec le chef de l'OFB Peio Landaburu dans le nord des Hautes-Pyrénées Copier

"Une situation pratiquement de crise"

Une grosse partie du département est donc concernée par cette alerte qui implique des restrictions d'usage de l'eau pour économiser la ressource qui se fait de plus en plus rare. Il est interdit, à toute heure, de laver sa voiture, d'arroser son jardin, de remplir sa piscine. Les mairies n'ont pas le droit à l'arrosage des parterres de fleurs, ni des stades. Des restrictions contraignantes s'appliquent aussi pour les agriculteurs : les prélèvements sont proscrits en rivière (sauf à quelques exceptions, pour les maraîchers par exemple), et ils sont limités en nappe phréatique.

Un arrosage de champ de maïs près de Maubourguet, illégal en journée dans cette zone des Hautes-Pyrénées © Radio France - Flore Catala

Pour vérifier que tout le monde respecte bien les règles, des équipes de l'Office Français de la Biodiversité, l'OFB, sont envoyées sur le terrain. Une "police de l'eau" pour faire des contrôles auprès des particuliers, des collectivités, mais aussi des agriculteurs. "On essaye simplement de faire en sorte qu'il y ait encore un peu d'eau dans nos rivières, pour nos usages prioritaires" explique Peio Landaburu, le chef de l'OFB dans les Hautes-Pyrénées. Chaque jour, avec ses équipes, il quadrille le territoire pour procéder à des vérifications. "On essaye de sauver les meubles. On est en situation pratiquement de crise, avec une diminution drastique des cours d'eau".

Peio Landaburu et ses équipes sont munis de cartes et données GPS pour trouver les lieux où les agriculteurs pompent leur eau © Radio France - Flore Catala

Un long travail grâce à des cartes pour repérer les agriculteurs dans l'illégalité © Radio France - Flore Catala

Jusqu'à 7 500 euros d'amende

Les collectivités ou particuliers qui fraudent sont faciles à repérer. Ainsi, certaines communes sont épinglées pour arrosage de stades sur le territoire. Pour ce qui est des agriculteurs, le travail est plus compliqué. Les équipes repèrent les jets d'eau sur les cultures, à l'œil, ou grâce à des signalements, puis remontent à la source, c'est-à-dire à l'endroit où l'eau est pompée. Ils vérifient ensuite si l'agriculteur a le droit ou non de prélever en rivière ou en nappe phréatique, puis lancent une procédure judiciaire à son encontre en cas d'infraction constatée.

Relevé des compteurs dans une pompe d'agriculteur au niveau d'une nappe phréatique. Elle puise de l'eau alors que c'est interdit. © Radio France - Flore Catala

Les agriculteurs et particuliers s'exposent à une amende qui peut aller jusqu'à 1 500 euros. Et l'OFB constate que malgré ça les récidivistes sont nombreux. "C'est un choix délibéré que font certaines personnes" détaille Peio Landaburu. "Elles savent qu'elles risquent maximum 1 500 euros d'amende, mais elles préfèrent se mettre en situation infractionnelle pour pouvoir continuer à arroser leur maïs". Preuve que la situation est particulièrement compliquée pour les agriculteurs. Les collectivités ou entreprises risquent de leur côté jusqu'à 7 500 euros d'amende en cas d'infraction.

Sur une journée, il n'est pas rare que l'OFB puisse constater une dizaine d'infractions aux restrictions. "La situation est critique, mais on s'aperçoit que nombre d'usagers ne respectent pas les interdictions d'usage de l'eau" se désole Peio Landaburu. "On va redoubler d'efforts, on va augmenter le nombre de patrouilles sur l'ensemble du territoire départemental pour faire respecter la réglementation en vigueur". Le chef de l'OFB dans les Hautes-Pyrénées rappelle que son équipe de 14 agents est susceptible de patrouiller de jour comme de nuit, la semaine et les weekends.