VIDÉO | La société mycologique du Périgord vous aide à reconnaître les différentes espèces de champignons

But de l'opération : ramasser le plus d'espèces possible pour les identifier et apprendre à les reconnaître

Dordogne, France

La société mycologique du Périgord organisait une sortie cueillette ce dimanche 10 novembre à Saint-Geyrac. Le but : sensibiliser tous les publics à l'importance d'être averti avant de passer leurs trouvailles du bois à la poêle. Mais aussi, de recenser les différentes espèces présentes dans le département.

Études de cas

Pendant toute la cueillette, les moins avertis sont épaulés par Marie-Thérèse Duvert, la présidente de la société mycologique du Périgord. Dès le début de la promenade, certains participants tombent sur un cas typique : la confusion entre l'entolome livide et le phytocide nébuleux. "Pour les différencier, on peut regarder les lames. Sur le phytocide nébuleux, elles descendent vers le pied", explique la spécialiste. Une explication indispensable puisque ce dernier est comestible, alors que l'autre est toxique, souligne Marie-Thérèse Duvert.

Comestible ou non, le champignon ira rejoindre le panier de l'un des trente participants à la cueillette. Le but de la sortie n'est pas de ramasser les plus beaux cèpes mais de cueillir le plus d'espèces possibles. Après plus d'une heure dans la forêt, une petite quarantaine de paniers reviennent remplis de plus d'une centaine sont recensés à la salle des fêtes de Saint-Geyrac. Un moyen de recenser plus précisément les quelques 3.000 sortes de champignons qui poussent dans le département.

"Ne jamais être sûr de soi"

Pour expliquer aux novices l'importance que peut avoir une grande vigilance lors d'une cueillette, le mycologue périgourdin Guillaume Eyssartier prodigue ses conseils. Pour le chercheur périgourdin, la plus grande partie des intoxications est due à un manque de vigilance : "les gens confondent, ne lisent pas les descriptions des livres. Ils regardent sur internet la première photo qui ressemble de près ou de loin, à ce qu'ils ont trouvé".

Il reste des cèpes !

Même s'ils sont là pour en apprendre davantage sur les espèces qu'ils ne connaissent pas, les participants ne se privent pas de ramasser quelques beaux cèpes au passage. Des trouvailles qui n'étonnent pas Marie-Thérèse Duvert malgré la période : "la pluie de ces derniers temps a compensé la sécheresse et tous les champignons se sont mis à pousser avec frénésie. C'est ce qui explique qu'il y a eu de très gros cèpes et beaucoup d'espèces différentes".

Contrairement aux apparences, ce champignon est comestible "mais sans intérêt gustatif" expliquent les mycologues © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Dans les paniers, toutes sortes d'espèces sont ramassées pour être identifiées © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Ici seuls 2 champignons sont comestibles. Saurez-vous reconnaître lesquels ? © Radio France - Clémence Gourdon Negrini