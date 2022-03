EN IMAGES - Le Comice est de retour à Feurs après deux années marquées par la crise sanitaire

Du vendredi 25 au lundi 28 mars, le Comice revient à Feurs. La ville se transforme en hall d'exposition, partagée entre la partie agricole avec son marché aux bêtes, et la partie foire, où 400 exposants sont attendus. En 2020 et 2021, il n'avait pas pu se tenir, ou si peu, à cause du Covid 19.