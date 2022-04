EN IMAGES - Le gel touche les pruniculteurs de Dordogne

Ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Les pruniculteurs de Dordogne ont veillé auprès de leurs vergers dans la nuit de samedi à dimanche. Il a fait jusqu'à -4°C par endroit. Certains pruniers ont gelé. Nicolas Mortemousque, installé à Beaumontois-en-Périgord a pu le constater ce dimanche matin dans son verger. Il a pourtant activé son système d'irrigation dès 2h du matin pour limiter la baisse des températures. "L'eau se transforme en glace et ça crée de la chaleur, ça permet de limiter le gel", explique celui qui est aussi président du Bureau Interprofessionnel du Pruneau. "On a enregistré du -1.5°C, en-dessous ce n'est pas possible de protéger les vergers, on est donc très limite", constate le pruniculteur au micro de France Bleu Périgord.

La prune gelée noircit

Il pourra évaluer les dégâts au cours de la journée. Une fois les températures devenues positives, la prune qui a gelé noircit. Mais Nicolas Mortemousque s'inquiète surtout pour la nuit de dimanche à lundi. On attend encore du gel et des températures plus basses. "On va tout faire pour ne pas atteindre les -2°C dans nos vergers", conclue-t-il.

Les vergers ont gelé par endroit, malgré les efforts des pruniculteurs. - Nicolas Mortemousque

Les pruniculteurs utilisent un système d'irrigation pour limiter la baisse des températures dans les vergers. - Nicolas Mortemousque