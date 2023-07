EN IMAGES - Le Kifanlo, chalutier monument historique aux Sables d'Olonne, retrouve la mer

Constuit en 1955 aux Sables d'Olonne, le Kifanlo, thonier de 17 mètres en bois, a navigué durant 25 ans avant d'être désarmé en 1980. L'association sablaise Oceam s'est mobilisée pour le sauver et le rénover, en récoltant les subventions nécessaires. Sa restauration est en train de s'achever et dès le printemps 2024, le Kifanlo proposera des balades en mer.

"C'est un bateau qui était équipé pour la pêche au chalut latéral. C'était le type de pêche de l'époque mais très vite concurrencée par les nouveaux bateaux de pêche avec chalut à l'arrière, raconte François Delanneau président de l'association Oceam (...) C'était essentiel de sauver ce patrimoine. L'opération a coûté 500.000 euros".

Restauration du chalutier Kifanlo, premier bateau de pêche classé monument historique © Radio France - Yves-René Tapon

"C'était le bateau de mon grand-père, donc on n'est pas insensible", Valentin

Parmi les ouvriers à travailler sur le pont, Valentin ne cache pas une certaine émotion: "C'était le bateau de mon grand- père donc on n'est pas insensible. C'est une restauration globale de la coque entière (en chêne, le reste en pin). Toute la charpente et toutes les planches de coque sont neuves, ainsi que tout le pavois au dessus du pont. C'est important de montrer comment ça fonctionnait car aujourd'hui, c'est une méthode de travail qui n'existe plus".

