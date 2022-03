EN IMAGES - Le Poitou au Salon de l'Agriculture de Paris

La plus grande ferme de France accueille les visiteurs jusqu'à dimanche. La 58ème édition du Salon de l'agriculture de Paris est placée sous le signe des retrouvailles, après l'annulation l'an dernier à cause du Covid. Parmi les 1.000 exposants présents, certains producteurs poitevins ont fait le déplacement.

Pour se démarquer au milieu du gigantesque parc des expositions de Paris, la marque Poitou a choisi de proposer un stand sous forme d'une aire de repos. Le stand de la Vienne et des Deux-Sèvres propose aux visiteurs de s'arrêter, de s'asseoir et de découvrir autrement les richesses du Poitou.

Le stand de Poitou invite les visiteurs à faire une pause au milieu des allées. © Radio France - Emeline Ferry

Au programme : distribution de goodies et photomaton !

Les visiteurs peuvent se prendre en photo devant un baudet du Poitou. © Radio France - Emeline Ferry

Bières et fromages poitevins à déguster

Parmi les producteurs qui ont fait le déplacement : la brasserie de Montmorillon, qui a son propre stand pour la première fois.

La brasserie de Montmorillon propose de faire découvrir ses différentes gammes de bières © Radio France - Emeline Ferry

Autre succès auprès des visiteurs gourmands : les fromages de chèvre du Poitou. Jean-Frédéric Granger, éleveur et producteur de fromages, installé à Celle-L’Evescault, profite de cette opportunité pour défendre et développer la filière caprine. Il propose ses mothais sur feuille et le chabichous, ainsi que des rillettes, des terrines et du saucisson de chèvre.