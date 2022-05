EN IMAGES - Le sel en avance pour la saison sur la côte Atlantique

La saison du sel a de l'avance sur la Côte d'Atlantique. Avec la météo douce, la fleur de sel a commencé à être ramassée dès la mi-mai, au lieu de mi-juin d'ordinaire. C'est le cas à Guérande mais aussi plus au sud aux Salines des Sables-d'Olonne en Vendée. "Il y a eu du vent, du soleil et surtout de la chaleur, et donc cette année la fleur de sel arrive en cristallisation plus tôt que les autres années, explique le directeur des Salines, Thomas Leclerc. Il faut que l'eau arrive à saturation, 300 grammes de sel par litre d'eau, et à ce moment-là avec le soleil et le vent, va apparaître la fleur de sel (...) On en a jusqu'à la tombée de la nuit, et celle qu'on ne ramasse pas va tomber au fond, ce sera le gros sel récolté le lendemain."

Frédéric Maurel le saulnier s'active lui à nettoyer les aires salantes : "On enlève la vase tombée l'hiver pour refaire proprement les chemins et le fond argileux". Pendant la haute saison, trois travailleurs saisonniers viendront en renfort pour récolter le sel stocké et conditionné sur place aux Salines.

Les Salines des Sables-d'Olonne récoltent une cinquantaine de tonnes de sel chaque année.

Salines des Sables d'Olonne en Vendée, marais salants © Radio France - Yves-René Tapon

Stock de sel aux salines des Sables d'Olonne en Vendée, marais salants © Radio France - Yves-René Tapon