EN IMAGES - Le Tracteur Tour : les agriculteurs stars des réseaux sociaux font étape en Mayenne

C'est dingue, ce n'est pas la montée des marches à Cannes mais c'est la même ambiance, au pied de l'église d'Houssay. On se bouscule pour les voir, on prend des photos, des célébrités cela dit très accessibles, leurs chaînes YouTube cartonnent, des millions de vues, des milliers de commentaires, de quoi alimenter le débat sur le quotidien des agriculteurs : "j'ai été victime d'une intrusion, c'est difficile de s'en remettre moralement. Ce qu'ils font pour nous ça fait du bien, je les remercie, ça remonte le moral" confie un éleveur de volailles.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les agriyoutubeurs entendent bien-sûr donner une image plus moderne de leur métier et à travers les réseaux sociaux améliorer justement cette image parfois écornée, un monde critiqué, malmené, décrié : _"si on ne montre pas notre métier, on se tire une balle dans le pied. Il faut discuter, communiquer. Si on n'explique pas ce qu'on fait, ça ne marchera pas. Je suis cela dit optimiste. Il y a eu un petit changement avec la crise du coronavirus"_explique l'un d'eux, céréalier dans le Centre.

Le Tracteur Tour à Houssay © Radio France - g.treille

Pas facile, vraiment pas facile de faire évoluer les mentalités, les clichés ont la vie dure se désole ce jeune garçon qui veut un jour lancer son élevage de bovins : "dans mon collège, certains disent que les agriculteurs sont des bouseux".

2 agriculteurs sur 3 sont sur les réseaux sociaux selon un sondage © Radio France - g.treille

Selon un récent sondage, deux agriculteurs sur trois sont présents sur les réseaux sociaux, de gros consommateurs de Facebook et YouTube notamment, une minorité d'entre eux y produit de l'information.