EN IMAGES - Les 300 bouteilles de vin immergées dans un étang de la Brenne ressorties de l'eau un an après

L'immersion des bouteilles s'était faite en grande pompe il y a plus d'un an . Le 12 septembre 2021, une grande cérémonie en musique avait accompagné la première étape de cette expérimentation inédite. 300 bouteilles de vin de Valençay, 150 de blanc, 150 de rouge, installées dans des bacs non hermétiques, avaient été déposées à quatre mètres de profondeur dans l'étang de La Patellerie, à Saint-Michel-en-Brenne. 14 mois après, c'est en plus petit comité mais avec une excitation palpable qu'elles ont été ressorties pour être goûtées, ce jeudi 10 novembre.

Etudier les effets sur la qualité du vin

Le caisson est largement visible dans l'étang, vidé en prévision de la pêche à venir. Mais pendant 12 mois complets, il a été totalement immergé, et c'est là l'essentiel : car Hubert Sinson, viticulteur et producteur de vin AOC Valençay, et Sébastien Garnier, Président de la Commission du développement et de la vie locale du territoire du Parc Naturel Régional de la Brenne, tous deux à l'origine de l'expérimentation, voulaient qu'elle dure un an complet.

Les bouteilles sont sorties une par une à la main, et aucune ne s'est cassée. © Radio France - Marie Dorcet

L'objectif de mettre des bouteilles sous l'eau : voir si le vin a vieilli différemment d'une bouteille conservée dans un chai. Ce 10 novembre, juste avant l'ouverture des bacs, le viticulteur de Touraine assure n'avoir "aucun idée" de ce qu'il va découvrir à l'intérieur. "Ça a été fait dans l'océan, et le vin a vieilli moins vite, mais là, les bacs n'étaient pas hermétique, l'eau est rentrée sans problème autour des bouteilles."

Dès leur sortie de l'eau, première bonne nouvelle : "à part un peu de vase autour, elles sont en très bon état !" se réjouit Hubert Sinson. Par ailleurs, la cire déposée autour du bouchon en liège, pour éviter qu'il ne se gorge d'eau, a bien tenu. Et le bruit qu'il fait en sautant ressemble à celui de n'importe quelle bouteille de vin.

Seule la vase témoigne du temps passé dans l'eau. © Radio France - Marie Dorcet

Le vin immergé a vieilli moins vite

Il faut maintenant passer à l'essentiel : la dégustation, et surtout la comparaison ! Sur la table dressée sur la berge, les bouteilles immergées côtoient les bouteilles témoins du même vin, qui lui est resté au chai. Côté aspect et couleur, pas de grande différence : que ce soit le rouge ou le blanc, les deux versions sont similaires.

Mais c'est en bouche que la subtilité apparaît : "le vin resté dans l'étang est plus frais. Privée d'air et de lumière, il a gardé sa jeunesse de quand on l'a mis dans l'eau" détaille Hubert Sinson. Un vin plus frais donc, et plus minéral. Une différence un peu plus marquée sur le vin rouge que sur le blanc.

Les bouteilles immergées sont comparées aux bouteilles témoins restées vieillir au chai. © Radio France - Marie Dorcet

Après plus d'un an d'attente, l'expérimentation est donc concluante : l'immersion des bouteilles a bien un effet sur le vin. Et pour aller plus loin, Hubert Sinson envisage de recommencer l'expérience cette fois pendant deux ans complets. "Je pense qu'on aura une différence plus marquée. Pour le plaisir de l'expérience, on va le faire."

Il faudra prendre votre mal en patience pour goûter ce vin immergé : les bouteilles sorties cette semaine seront dégustée en partie ce samedi 12 novembre à Rosnay, lors d'un repas avec des viticulteurs, pisciculteurs et membres du PNR ; l'autre partie sur l'exploitation d'Hubert Sinson lors de la Saint-Vincent, patron des vigneron, en janvier prochain.

La première bouteille étiquetée après sa sortie de l'eau. © Radio France - Marie Dorcet

Vers un développement de la filière "vin immergé" ?

Si le viticulteur assure faire ces expériences pour le plaisir de la science, le Parc Naturel de la Brenne, lui, a une autre idée sur la question. "On pourrait proposer au syndicat des pisciculteurs de la Brenne et celui de l'appellation des vins du Valençay de développer ces immersions pour faire le buzz pour les exploitations viticoles, et un débouché supplémentaire au niveau de la commercialisation pour les viticulteurs" explique Sébastien Garnier, Président de la Commission du développement et de la vie locale du territoire du PNR. Il envisage, pourquoi pas, des achats de productions avant même qu'elles ne soient sorties de l'eau.

Par ailleurs, ces immersions pourraient aussi permettre de mettre à contribution les centaines d'étangs de la Brenne pour stocker du vin et éviter de construire de nouveaux chais.

Pour le moment, tout cela n'est qu'à l'état d'idée, mais il assure que des pisciculteurs et des agriculteurs se sont déjà dits intéressés.

