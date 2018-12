EN IMAGES - Les agriculteurs mayennais dénoncent le "agri-bashing", des gilets jaunes les soutiennent

Laval, France

Une cinquantaine d'agriculteurs ont manifesté pendant plusieurs heures ce jeudi devant la Préfecture de la Mayenne. Des gilets jaunes ont participé à ce rassemblement, "juste un soutien, ce n'est pas une action commune, tout ce qu'on veut c'est vivre de notre travail. Ils n'y arrivent pas, nous non plus" témoigne l'une d'entre eux.

illustration des gilets jaunes portent la banderole des agriculteurs mayennais © Radio France

Une banderole, en forme de guirlande, a été déposée à l'entrée du bâtiment rappelant les revendications du monde agricole : un meilleur revenu, moins de charges notamment. Elle a, ensuite, été déployée sur le pont des "Lumières de Laval".

Les agriculteurs en ont ras-le-bol, par ailleurs, du "agri-bashing", visant ici certaines associations écologistes et anti-élevage. Jérémy Trémeau est le responsable des JA en Mayenne : "tous les jours, des gens qui ne connaissent rien à l'agriculture nous attaquent. L'Etat doit prendre ses responsabilités car ça ne peut plus durer. On a vu, avec les gilets jaunes, qu'à force ils arrivent à faire des propositions. Depuis deux mois, pas un mot d'Emmanuel Macron sur nos problèmes, pas un mot ! Ce n'est plus possible".

illustration manif des agriculteurs devant la préfecture de la Mayenne © Radio France

Un éleveur, interrogé sur les intrusions de militants d'associations de défense et de protection des animaux (2 fermes mayennaises visitées le mois dernier), est catégorique : "ils rentrent chez nous comme ça, rien ne les dérange. Ils ne sont pas inquiétés. C'est même nous qui sommes montrés du doigt. J'en vois un, je l'ai dit, si l'Etat n'est pas capable de nous protégera, on se protégera et s'il faut faire parler la poudre, on fera parler la poudre. Si on en chope un, ça fera 'tilt'".