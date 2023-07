EN IMAGES - Les moissonneuses-batteuses sont de sortie en Ille-et-Vilaine

Elles se repèrent dans les champs, par leur taille et le nuage de poussière qui se dégage derrière elles : les moissonneuses-batteuses tournent depuis la semaine dernière en Ille-et-Vilaine. Les agriculteurs céréaliers ont profité d'une fenêtre météo idéale : du soleil, de la chaleur et du vent avant un court épisode de pluie ce vendredi 14 juillet. Dans le sud-est du département, autour de Martigné-Ferchaud, les récoltes sont en cours, une période particulièrement intense pour les céréaliers.

Au sein de la Cuma "les Landes Fourragères" à Martigné-Ferchaud, quatre moissonneuses sont en action. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Au volant de sa moissonneuse jaune, Mathieu Boudet observe attentivement sa récolte : "Je pense que le blé est de bonne qualité. Cette année, la moyenne des rendements est de 75 à 80 quintaux hectares. Et au niveau du PS, le poids spécifique de la graine, c'est 76-77. C'est vrai que ça pèse pas lourd, l'an dernier, on était plutôt autour de 80-85."

Les allers-retours s'enchainent dans cette parcelle de huit hectares. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Surtout que les cours du blé ne sont pas aussi élevés que l'année dernière, explique Frédéric Pavy : "On retombe dans des normes qu'on a vu il y a deux ou trois ans. On se retrouve avec du blé qui est autour des 200-250 euros la tonne. Le blé a été à plus de 400 euros l'année dernière de mémoire. "