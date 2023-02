EN IMAGES - Les oursins de Carry-le-Rouet se font voler la vedette

La tradition évolue à Carry-le-Rouet ! Les Oursinades 2023 se sont clôturées ce dimanche 19 février en respectant la coutume : comme chaque année depuis 1960, les festivités se déroulent sur les trois premiers dimanche de février. Moment convivial pour les participants, la nouvelle édition a rassemblé des milliers de participants sur le port. Au programme, dégustation des oursins face à la mer, du littoral provençal mais pas seulement !

Les oursins de Carry-le-Rouet victimes de leur succès ?

Les "petits hérissons des mers" de Carry-le-Rouet sont désormais rejoints à table par des oursins de Galice. Pêchés dans l'Océan Atlantique, les oursins espagnols sont maintenant plébiscités. "Les oursins de Méditerranée sont victimes de la surpêche : ils sont plus compliqués à trouver" constate Laurent Arnoux, responsable de la poissonnerie "Au Poisson siffleur" (à Saint-Victoret), présent ce dimanche aux Oursinades de Carry-le-Rouet.

Les pêcheurs le reconnaissent eux-mêmes, de l'aveu de l'écailler-poissonnier James Leduc : "on a fait du mal aux oursins, ils n'ont plus la qualité d'avant. On ne respecte pas assez les saisons. On ne peut pas répondre aux quantités uniquement avec des oursins de la Méditerranée. Il faut s'habituer aux oursins espagnols" confirme le pêcheur au micro France Bleu Provence.

Malgré le succès populaire, il n'y aura pas de quatrième dimanche pour les Oursinades à Carry-le-Rouet. Les prochaines Oursinades sont prévues à Istres le samedi 4 et le dimanche 5 mars au port des Heures Claires. Les oursins des mers peuvent être aussi ramassés mais la prise se limite à 4 douzaines d'oursins par jour et par personne. Le ramassage est possible jusqu'au 16 avril 2023.

Les Oursinades 2023 de Carry-le-Rouet en images

Le responsable du "Poisson Siffleur" Laurent Arnoux a proposé des oursins exclusivement pêchés dans les eaux espagnoles de la Galice. © Radio France - Alexandre Lepère

Les oursins de Galice avant dégustation ! © Radio France - Alexandre Lepère

500 kilos d'oursins ont été préparés par le stand de la poissonnerie "Au Poisson Siffleur" © Radio France - Alexandre Lepère

Les 6 oursins se vendaient 12 euros ce dimanche à Carry-le-Rouet © Radio France - Alexandre Lepère

Des milliers de visiteurs se sont déplacés pour le dernier dimanche des Oursinades 2023 à Carry-le-Rouet © Radio France - Alexandre Lepère