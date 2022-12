EN IMAGES - Les pêcheurs à pied font le plein pour le repas de Noël au passage du Gois

Sous un ciel gris et quelques gouttes de pluies, les courageux ont profité des grandes marées pour aller faire de la pêche à pied au niveau du passage du Gois, ce samedi. En cette veille de Noël, les familles étaient au rendez-vous pour trouver de quoi remplir leurs assiettes ce dimanche 25 décembre.

Interdiction de la pêche à pied dans certaines communes

Dans certaines villes du littoral, comme La Baule ou Le Pouliguen, des arrêtés ont été pris cette semaine pour interdire la pêche à pied, à cause des intempéries et du risque de rejet des eaux usées. Mais, entre Noirmoutier et Beauvoir-sur-Mer, de nombreux pêcheurs grattent la vase à l'aide de leurs griffes.

La pêche à pied le 24 décembre, c'est une tradition depuis plus d'une vingtaine d'années pour Nicole et sa famille. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Il faut parfois s'armer de patience et d'un peu de "chance" explique Nicole. Cette Vendéenne vient chaque année avec sa famille le 24 décembre, une "tradition". Elle cherche des palourdes avec Aurélie, pendant que son compagnon et celui d'Aurélie sont partis décrocher des huîtres.

La pêche est bonne !

"J'ai peur que les palourdes soient plus petites cette année à cause du manque de pluie cet été ", glisse Philippe. Ce septuagénaire fait de la pêche à pied depuis plus de 50 ans. Avec son barda, c'est un habitué du passage du Gois. Il connait le coin comme sa poche. Mais pourtant, la récolte est bonne pour certains.

Des belles palourdes ramassées par Agathe pour cette partie de pêche à pied. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Franchement, on en ramasse pas mal depuis tout à l'heure et on n'a pas beaucoup cherché", sourit Yann, le seau rempli de palourdes. Avec sa femme, ils ont gratté sur une dizaine de mètres et pourtant ils sont déjà presque à la limite de ce qu'il est autorisé de ramasser.

À la découverte de la vase et des coquillages

Pour certains, c'est une première. C'est le cas de Mathieu, venu de Paris pour passer les fêtes dans sa famille. Il se fait chambrer dans tous les sens parce qu'il n'aime pas les crustacés et a un peu de mal à trouver des palourdes. "C'est une activité sympa et on est au grand air tous ensemble, c'est agréable", dit-il en souriant.

Il n'aura pas ramassé le plus de palourdes, mais Mathieu remporte le prix de la meilleure tenue avec son pull de Noël. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Par contre, sa famille ne rigole pas avec la pêche à pied. Les griffes retournent la vase à toute vitesse pour chercher les palourdes. "On en a quand même acheté au marché au cas où l'on aurait du mal à en trouver, se rassure Agathe. Finalement, on en trouve pas mal et des palourdes au beurre persillé ça va être super !"