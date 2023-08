EN IMAGES - Premiers coups de sécateurs : les vendanges pour le crémant ont débuté en Alsace

Le coup d'envoi des vendanges a été donné ce mercredi 23 août en Alsace pour le crémant . Ce sera le 4 septembre pour les vins tranquilles, c'est à dire les vins non effervescents.

La qualité du raisin au rendez-vous

Une date avancée, à cause de la chaleur et de la canicule, qui ont boosté la maturité du raisin. A Ammerschwihr, près de Colmar, sur le domaine Sick-Dreyer, une quinzaine de vendangeurs sont déjà sur le pont. Ce sont les parcelles qui servent à élaborer le crémant rosé qui sont vendangées pour ce premier jour.

La qualité est au rendez-vous chez Etienne Dreyer © Radio France - Guillaume Chhum

Dédé porte la botiche © Radio France - Guillaume Chhum

A cause des températures caniculaires, la récolte a débuté à 7 heures et demi. "Cela fait trois ans que l'on commence près du 15 août. La chaleur va commencer à 10 heures. Le raisin est beau, pas de pourriture et beaucoup de jus aussi," souligne Denis, qui en est à sa 31e vendange au domaine.

Il y aura au total près de 16 hectares à vendanger pendant cette période de récolte. "L'état sanitaire est superbe ! C'est vrai que les grappes sont petites. Ca va faire du jus, mais pas autant qu'on penserait," commente Etienne Dreyer, le responsable du domaine Sick-Dreyer à Ammerschwihr.

Bonne ambiance dans les parcelles

"C'est le plaisir de se retrouver entre copains. Comme on est retraités, ça nous fait un peu d'exercice," poursuit Patrick, un habitué des lieux depuis plusieurs années. Il y a aussi "Dédé" qui est là pour mettre l'ambiance : "Ici, celui qui met une feuille dans le sceau a un gage ! L'année dernière, il y en a qui se sont retrouvés déshabillés," sourit l'ambianceur.

Denis est un habitué des lieux © Radio France - Guillaume Chhum

Le raisin est de très bonne qualité cette année ! © Radio France - Guillaume Chhum