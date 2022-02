EN IMAGES - Opération coup de poing des producteurs de lait des Côtes-d'Armor

Toute la journée, ces membres de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs des Côtes-d'Armor ont manifesté devant les locaux de la coopérative Laïta d'Yffiniac et dans un magasin de Trégueux pour une hausse du prix du lait.

Les producteurs de lait des Côtes-d'Armor sont en colère. Cette année encore, ils ont bien peur d'être "le dindon de la farce" des négociations engagées entre les transformateurs et les grandes surfaces. Depuis plusieurs semaines et jusqu'au mois de mars, ces discussions vont déterminer les prix du lait pour l'année à venir.

Un lait déjà vendu largement à perte

Les trois administrateurs ont échangé de longues minutes avec les agriculteurs en colère, sans leur apporter de réponses précises ou rassurantes. © Radio France - Thibault Delmarle

Pour une rémunération juste, il faudrait que les producteurs soient payés au moins 450 euros pour 1.000 litres de lait. "Ils ont les capacités de le faire", affirme Jean-Pierre au pied de son tracteur devant l'usine Laïta d'Yffiniac. "Aujourd'hui, il est payé 370 euros. C'est insuffisant ! On paye l'aliment pour les vaches et les charges au moins 400 euros. Quand on se lève le matin, on va au boulot à reculons. On perd de l'argent avant même de commencer à travailler", peste cet éleveur de 70 vaches laitières à Quessoy, dans les Côtes-d'Armor.

"Nos commerciaux sont au combat" selon un administrateur de Laïta

Il n'est pas le seul à demander cette rémunération. La soixantaine d'éleveurs présents devant l'usine ont discuté pendant plusieurs dizaines de minutes avec trois représentants de la coopérative Laïta. Pour eux, cette rémunération n'est pas possible : "Je ne peux pas venir en disant qu'on va payer 450 euros par tonne aux producteurs ! On est en pleine négociation. Nos commerciaux sont au combat. On veut aller chercher le maximum du prix, mais on ne peut pas se permettre de promettre ce qu'on ne peut pas tenir pour l'instant", explique Yann Landin, administrateur de Laïta, avant de concéder qu'aujourd'hui "le compte n'y est pas" dans les négociations.

Une opération "contrôle des produits" dans un magasin Intermarché

Après leur manifestation devant Laïta et un barbecue, les producteurs ont voulu marquer le coup en se rendant dans une grande surface, qui est, selon eux, largement responsable de leur trop basse rémunération. Après avoir garé leurs tracteurs sur le parking du magasin Intermarché Super de Trégueux, les agriculteurs se sont équipés de plusieurs chariots et ont envahi le magasin, à la surprise du directeur et des salariés de l'enseigne.

Dans les rayons ce ce magasin Intermarché, ces éleveurs ont retiré une grande partie des produits laitiers dont le lait vient de l'étranger. © Radio France - Thibault Delmarle

Rapidement, ils ont chargé des packs de lait bio en promotion à l'entrée du magasin : "Tout ce qui est à des prix ne respectant pas notre coût de revient ou tout ce qui vient de l'étranger, on le met dans le chariot" explique l'un d'eux. En plus du lait, la viande est aussi concernée par cette opération coup de poing "à l'instant on vient de voir un ensemble "Viande de porc française" et au milieu, il y avait un filet mignon "Origine Espagne". C'est de la désinformation et c'est inadmissible", poursuit un élu de la FDSEA 22.

En quelques minutes seulement, les agriculteurs ont chargé une dizaine de chariots. © Radio France - Thibault Delmarle

Tous les fromages avec du lait étranger y sont passés. © Radio France - Thibault Delmarle

En scrutant les étiquettes de chacun des produits, ces éleveurs remarquent que de nombreuses références pourtant étiquetées comme françaises sont en réalité originaire d'autres pays : "On a une motte de beurre qui est estampillée comme étant française, mais quand on regarde l'origine du lait, c'est pays de l'Union Européenne," constate un agriculteur en colère en jetant la motte dans un chariot. "Là, on vient de trouver un produit de la marque Régilait, c'est quand même une marque de nos coopératives avec pourtant du lait originaire de l'Union Européenne, ce n'est pas entendable", s'agace une représentante de la FDSEA des Côtes-d'Armor.

Les producteurs sont arrivés dans ce magasin en début d'après-midi. © Radio France - Thibault Delmarle

L'intégralité des produits retirés des rayons ont été donnés au Secours populaire

À la fin de l'opération, les agriculteurs ont convaincu le directeur du magasin de remettre la dizaine de chariots au Secours Populaire. Pendant l'opération, un représentant du syndicat a reçu un coup de fil : un directeur des enseignes Intermarché en Bretagne va venir les rencontrer dans les prochains jours.