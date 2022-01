Près de 200 agriculteurs ont répondu présents ce jeudi soir à l'appel de la FDSEA et des JA de la Mayenne. Une manifestation s'est déroulée dans le calme devant la Préfecture à Laval. Les éleveurs dénoncent la flambée des prix de l'énergie et la lourdeur de la machinerie administrative de l'Etat.

EN IMAGES - Manifestation des agriculteurs mayennais : factures et pression administrative trop lourdes

Ce jeudi soir, devant la Préfecture de la Mayenne, à Laval, près de 200 agriculteurs du département ont manifesté à l'appel de la FDSEA et des JA.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les éleveurs du département n'en peuvent plus des factures de l'énergie (matières premières et matériaux) qui ne cessent de flamber, de la hausse des charges et de la pression administrative de l'Etat pour la mise en place de nouvelles mesures de conformité au sein des exploitations.

La colère des agriculteurs mayennais face à la crise © Radio France - Juliette Mylle

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une délégation a été reçue en Préfecture pour signifier aux autorités de l'Etat le ras-le-bol des agriculteurs face à la crise et face aux injonctions de l'administration, dénonçant par ailleurs des rémunérations trop faibles.