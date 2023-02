EN IMAGES - Mimie et Matie, Rihanna, Haribo … et les autres : les animaux stars du Salon de l’Agriculture

On l'appelle souvent la plus grande ferme de France. Le Salon de l'Agriculture 2023 a ouvert ses portes ce samedi 25 février au Parc des expositions à Paris Versailles, Jusqu'au 5 mars près de 600 animaux vont cohabiter dans les nombreux halls du Salon. Parmi eux, des vaches aux prénoms évocateurs, comme l'égérie du Salon, Ovalie. Il y a aussi de nombreux autres animaux à croiser dans le salon. Tous font la fierté des agriculteurs venus des 4 coins de la France.

La Star Ovalie et ses copines les vaches

Elle tient la tête d'affiche du salon, avec sa robe acajou sans tache, un museau rosé, des cornes fines et claires en forme de lyre ; Ovalie, cette vache âgée de 5 ans est la star de l’affiche de l’édition 2023 . Elle doit son prénom à la passion de ses éleveurs, pour le ballon ovale, en référence au club de Clermont-Ferrand.. Elle a même sa propre chanson et son clip : un tube imaginé par le groupe wazoo en collaboration avec les élèves de Terminale Bac Pro du Lycée agricole EPL Georges Pompidou ENILV d'Aurillac.

Il y a aussi des vaches aux caractéristiques particulières comme Loutre. la vache Nantaise âgée de 8 ans, fait partie d'un troupeau qui entretient la Réserve Naturelle du lac de Grand-Lieu en Loire-Atlantique. Reconnaissable à sa robe de couleur crème et à ses cornes en forme de lyre, la vache Nantaise a failli disparaitre.

Mimie et Matie

Ce n'est pas la seule vache au nom évocateur. Il y a aussi deux vaches du Béan, Mimie et Matie, dont les noms sont un clin d'oeil à l'actrice de série télévisée. Matie est l'aînée, Mimie est la cadette. Les deux vaches sont nées à l'automne 2016 en Béarn et ont grandi dans les Landes, à Argelos, chez Roland Costedoat. Elles ont trois jours d'écart.

Dans la catégorie des stars, on trouve aussi des chanteurs, ou plutôt des chanteuses. Ainsi la vache Rihanna, née et élevée sur les hauteurs de La Neuveville-devant-Lépanges, dans les Vosges représentera la race vosgienne sur place.

Et puis, il y a les vaches aux prénoms plus classiques, comme Mafalda, la seule vache de race Prim’Holstein de l'Eure sélectionnée pour le concours général agricole du salon international de l'agriculture. Pervenche, première vache du Territoire de Belfort présente au salon de l'Agriculture depuis 20 ans .

Les éleveurs ont leurs petits secrets pour les préparer au grand rendez-vous dans la capitale. La vache Nana fla, seule représentante de la région Centre-Val de Loire. "On lui parle et on met de la musique pour la préparer au bruit. Il n'y a pas besoin de musique en particulier" , précise Anthony Rocheron son propriétaire mais certains jours, il lui passe Jump de Van Halen, histoire de l'habituer.

Les taureaux : poids lourds du Salon

A côté des vaches, on trouve aussi les taureaux, comme Owen. C'est u n magnifique bébé de 5 ans et de plus d'un e tonne. Ce taureau de race Aubrac vient du Buisson en Lozère. Il y aura aussi Oural, l e taureau marnais, poids lourd du salon. Il pèse 180 kilos et sera l’un des concurrents des taureaux adultes reproducteurs.

Chevaux, moutons, chèvres, cochons et autres

Il n'y a pas que des vaches au Salon de l'agriculture à Paris. Haribo, 6 ans, 700 kilos, belle robe marron , va représenter le Territoire-de-Belfort au Salon de l'agriculture, ce cheval de trait d'un élevage de Petitefontaine va participer au concours de la race comtoise.

Haribo, le cheval de trait comtois du Territoire-de-Belfort © Radio France - Lise Dussaut

Au salon, il y a aussi des moutons et des chèvres, moins imposants, mais qui font le bonheur des petits et grands. Le concours du meilleur berger de France sera d'ailleurs un moment très attendu.

Et puis il y a des animaux qu'on n'attend pas, mais qui eux aussi ont de jolis petits noms. Panna Cotta, une chienne bouvier bernois de 7 ans d'un élevage de Montagnac-la-Crempse en Dordogne

