EN IMAGES - Mimie et Matie, T'es où, Turbo... des animaux aux noms rigolos au Salon de l'agriculture à Paris

Le salon de l'agriculture se poursuit jusqu'à dimanche porte de Versailles à Paris. L'occasion de voir des animaux aux noms originaux, de plats par exemple comme Tartelette ou Paëlla, une vache Parthenaise originaire de Saint-Ouën-des-Toits (Mayenne), de musiques ou des danses comme Samba et Macumba et même d'actrices ! Mimie et Matie, deux vaches béarnaises qui rendent très fier leur éleveur Roland Costedoat, originaire des Landes. Les visiteurs sont nombreux à les prendre en photo.

"Quand j'ai acheté ces vaches, elles avaient dix mois. Il y en avait une qui s'appelait Mignonne sur la carte. L'autre n'avait pas de nom, explique l'éleveur retraité, qui n'est même pas fan de Joséphine Ange Gardien. Comme pour les faire travailler, Mignonne c'était un peu long, elle a fini Mimie et l'autre Matie. Voilà, c'est aussi simple que ça."

Un peu plus loin, un adolescent garde T'es où, une vache jersiaise qui appartient au troupeau d'un lycée agricole dans la Vienne. "Elle s'est sauvée de sa petite case, là où on les met après leur naissance, raconte la vachère de l'établissement Sylvie Écalle. Je la cherchais et puis je me suis dis T'es où ? Il fallait que ce soit ça."

T'es où fait partie du troupeau d'un lycée agricole de la Vienne © Radio France - Marcellin Robine

Il n'y a pas que les vaches qui ont le droit à des noms rigolos. Turbo est un jeune porc de Bayeux de 7 mois, bien agité explique Jérôme Lepoivre, son éleveur ornais près de Mortagne au Perche. "C'est un animal qui est difficile à dompter. Dès qu'on est arrivé vers lui, il partait comme une flèche. C'est venu avec ma petite, on le surnommait Turbo parce qu'il était assez vif, assez turbulent, ça lui va bien."

Turbo va bientôt partir pour une autre ferme en Normandie © Radio France - Marcellin Robine

Turbo, T'es où, Mimie et Matie, des noms qui se démarquent et qui permettent d'attirer le regard sur des races parfois méconnues.