EN IMAGES - Neige, une vache Abondance de Haute-Savoie, sera l'égérie du Salon de l'Agriculture 2022

La robe de la vache Abondance est rouge acajou avec du blanc sous le ventre et sur la tête et des lunettes acajou.

Elle a 4 ans, pèse 700 kg, mesure 142 centimètres. Sa robe est rouge acajou avec des taches blanches sur le ventre et sur la tête et des lunettes acajou. Voici Neige, la prochaine égérie du salon de l'agriculture 2022 ! Originaire de Haute-Savoie, cette vache laitière de race Abondance a été élevée sur les alpages des Aravis, dans la ferme de la famille Missillier, au Grand-Bornand, en Haute-Savoie.

Née sur une piste de ski, calme, "avec une très bonne mamelle"

Philippe Missillier, son éleveur, l'a appelée Neige car "elle est née sur une piste de ski !" raconte-t-il en souriant. Et elle a de nombreuses qualités : "elle a une très bonne mamelle comme on recherche nous dans la race. Elle a été aussi choisie parce qu'il faut quand même une vache calme, parce qu'elle va être très sollicitée, très caressée. Donc, on a choisi Neige pour son caractère très calme" explique-t-il.

Et Philippe Missillier est très fier de représenter la race Abondance et la filière des fromages de Savoie "parce que ce sera une vitrine inestimable pour toute la filière fromagère, pour nos territoires, du Grand-Bornand, de la Haute-Savoie. Ce sera vraiment une vraie vitrine de la montagne ! La race Abondance est présente dans plus de 20 départements au niveau français ! Donc, c'est aussi important pour tous nos produits parce qu'elle est présente dans plusieurs appellations d'origine protégée" se réjouit-il.

Neige est très calme, un caractère idéal quand on sait qu'elle se fera énormément caresser pendant le Salon de l'Agriculture. © Radio France - Marie Ameline

Aucun traitement de faveur... ou presque

D'ici son heure de gloire parisienne, Neige n'aura droit à aucun traitement de faveur... ou presque détaille Philippe Missillier : "La seule chose qui risque de changer un tout petit peu pour elle, c'est qu'on va la promener certainement plus souvent dehors, que que les jours où il fasse froid, pas la laisser trop longtemps pour pas qu'elle attrape un coup de grippe ou quelque chose comme ça. Mais sinon, non, sa vie ne va pas n'a pas changer. Elle sera peut-être brossée un petit peu plus souvent, voilà" rigole-t-il.

Pour admirer les bonnes mamelles de Neige et découvrir cette race Abondance dont vous dégustez le lait dans le beaufort, la tome et le reblochon, rendez-vous au salon de l'agriculture, à Paris, du 26 février au 6 mars.