EN IMAGES - Plusieurs dizaines d'agriculteurs manifestent devant la Préfecture de Belfort

Belfort, France

Près de 80 agriculteurs du département étaient mobilisés ce lundi en début d'après-midi devant la Préfecture de Belfort, en déversant fumier et autres déchets devant les grilles d'entrée, a pu constater sur place un journaliste de France Bleu Belfort Montbéliard. Une action initiée à l'appel des Jeunes Agriculteurs du département et de la FDSEA 90. Certains éleveurs étaient venus en famille, avec leurs enfants.

Nous n'avons pas été entendus depuis le 8 octobre

Un appel à manifester devant les Préfectures de nombreuses régions a été lancé par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA), pour la journée de demain, mardi 22 octobre, quinze jours après une première journée d'action marquée par des blocages et des opérations escargot, notamment dans le Nord Franche-Comté. Les agriculteurs estiment ne pas avoir obtenu de réponse de la part du gouvernement.

Stigmatisation, concurrence déloyale, baisse de revenus...

"Stigmatisation permanente, distorsions de concurrence insurmontables, accords commerciaux déloyaux, revenus en berne : plus de 10.000 agriculteurs ont poussé un cri de détresse sur les routes de France le 8 octobre dernier afin d'interpeller le président de la République et son gouvernement. Nous n'avons reçu aucune réponse de leur part", avaient déploré les deux formations syndicales dans un communiqué conjoint publié vendredi.

Parmi les dernières normes envisagées, les zones de non-traitement aux pesticides (ZNT) ont mis le feu aux poudres. Mais les sujets de mécontentement sont nombreux pour les agriculteurs, entre les projets de traités de libre-échange UE-Canada (Ceta) ou UE-Mercosur, les intrusions de militants antispécistes sur les élevages, et plus largement le sentiment d'un dénigrement de plus en plus grand de leur profession et de leur pratiques ("agri-bashing"). S'y ajoutent depuis vendredi les taxes supplémentaires des États-Unis sur les vins et fromages français.

Il n'est plus possible que les agriculteurs soient rémunérés à un prix inférieur (Didier Guillaume)

"Le compte n'y est pas" quant à la rémunération des agriculteurs lors d'un bilan de la loi Alimentation, promulguée il y a un an, et qui doit rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs et consommateurs, a affirmé ce lundi le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. "Il n'est plus possible que les agriculteurs soient rémunérés à un prix inférieur à ce que ça leur revient", a déploré M. Guillaume lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres.

