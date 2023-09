EN IMAGES - Poussière et dérapages : les folles courses de C15 des Jeunes Agriculteurs de Côte-d'Or

"Allez Louloutte, alleeeeez !" Au bord du circuit cerclé de bottes de paille, les parents et les amis de Bastien font plus de bruit que les moteurs Diesel en train de vrombir. Sur la piste de terre aménagée au sein du lycée agricole de la Barotte à Chatillon-sur-Seine, pas de voitures de rallye hors de prix, mais de modestes C15 transformées en bolides qui s'affrontent dans un nuage de poussière, pilotes pied au plancher.

Arrière de fourgonnette, nez allongé, gros parechocs et phares carrés, la Citroën C15 n'est sans doute pas la voiture la plus sexy de la célèbre marque aux chevrons, mais c'est indéniablement la plus aimée du monde agricole et rural. "Moi j'en ai eu trois" sourit Daniel, ex-artisan maçon de Pouilly-en -Auxois. "C'est léger avec un gros couple moteur, avec de bons pneus ça passe partout. Impeccable pour partir à la chasse dans les champs ou les chemins de terre. C'est le véhicule agricole par excellence"

Attaque et dérapages © Radio France - Olivier Estran

Une première en Côte-d'Or

La production de cette voiture s'est arrêtée il y a 17 ans, mais elle semble increvable et on en voit encore régulièrement dans nos campagnes. "On a voulu lui rendre hommage en mettant en place ces courses, c'est la première fois que l'on fait cela" souligne Anthony Guinot, producteur de grandes cultures à Verdonnet, et qui pilote la C15 des Jeunes Agriculteurs de Chatillon-sur-Seine.

Anthony Guinot au volant de la C15 "JA Chatillon" © Radio France - Olivier Estran

Arceaux de sécurité, et siège de rallye

"On a pris une voiture en état d'épave. On l'a refaite en la transformant. On a remplacé les vitres latérales par des filets de protection. On a mis des arceaux de sécurité, un siège baquet avec un harnais si jamais la voiture se retourne. On a pas modifié le moteur le règlement l'interdit, mais on l'a poussé un peu. On espère qu'elle tiendra tout ce weekend " sourit le jeune homme.

Anthony termine premier de la première manche © Radio France - Olivier Estran

Le but du jeu : tenir 10 minutes à fond sur un circuit plein de virages sinueux. Terminer premier bien sûr, et s'il le faut pousser les autres, les contacts ne sont pas interdits, bien au contraire.

"Louloutte" en opération "remontada" © Radio France - Olivier Estran

Un coup de masse et ça repart

Nuages de poussière, virages en glissades, roues qui labourent la piste, "Louloutte" la brave voiture de Bastien passe de l'avant-dernière place à la troisième position dans le dernier tour de circuit. "C'est gras et pas facile à maitriser " commente sobrement Bastien qui a appris à conduire sur une C15. Sa voiture ressort avec une porte enfoncée, "pas grave, j'ai apporté ma masse, on va redresser ça" ajoute ce grand gaillard pas impressionné pour deux sous.

Demandez le programme © Radio France - Olivier Estran

14 équipages sont engagés pour ce week end de compétition, avec des agriculteurs qui viennent de tout le département. Il y a des courses de C15 ce dimanche 3 septembre à 11h , 13h, 15h et la grande finale à 17h.

Il y a aussi des C15 bichonnées et exposées au public comme des voitures de collection. Evidemment il y a plein d'autres animations pour découvrir l'agriculture de Côte-d'Or et pleins de bons produits à déguster.

Celles-ci vivent une vie de modèles de collection © Radio France - Olivier Estran

Laurent, venu d'Auxerre est fan de cette voiture mythique © Radio France - Olivier Estran