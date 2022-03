EN IMAGES - Quatre chalutiers flambant neufs, baptisés dans le port de Ouistreham

Quatre chalutiers tout neufs ont été baptisés sur le port de Ouistreham (Calvados), dimanche 13 mars, devant une foule de curieux. L'occasion pour les pêcheurs de renouveler une flotte vieillissante, grâce à ces nouveaux bateaux plus modernes et plus efficaces.

Des grands-parents aux petits-enfants, toutes les générations se sont pressées devant les quatre chalutiers flambant neufs, amarrés au port de Ouistreham, pour une bénédiction traditionnelle, dimanche 13 mars. Le prêtre, muni d'une branche de buis, a béni un par un ces bateaux tout neufs, ainsi que chaque membre des équipages et leurs familles. "C'est émouvant de voir cela, confie Sabine, une Ouistrehamaise venue assister à la bénédiction, un nouveau bateau, ce n'est pas rien !"

Plusieurs élus étaient également présents. © Radio France - Marie Martirossian

Elle et Franck, son mari, ont ensuite profité, comme beaucoup d'autres curieux, de la visite des bateaux proposée au public. "On a rarement l'occasion de monter sur un chalutier alors on en profite !", s'exclame Franck.

Des outils de navigation plus modernes

Ces bateaux ont été construits par l'entreprise turque Nova Shipyard, à la fin de l'année 2021. Des chalutiers qui sont plus modernes, plus efficaces. "A bord, tout fonctionne par satellite, on a une vision en 3D sur le train de pêche, des capteurs sont installés sur la coque, tout cela permet de faire moins de casse du matériel, d'être plus précis et donc de gagner beaucoup de temps et d'argent," estime Pascal Simon, armateur associé sur le Cocody et le Yaka 2, deux des quatre nouveaux chalutiers.

Le Mélodie de la Mer 3 est un des nouveaux chalutiers. © Radio France - Marie Martirossian

Toutes ces innovations permettent aussi de faire des économies, qui sont les bienvenues dans un contexte de hausse du prix du gazole. "On arrivera à pêcher plus de coquilles, avec ces bateaux qui sont plus petits que ceux qu'on avait avant, explique Olivier Marie, armateur du Mélodie de la Mer 3, ce qui nous permettra d'être sûrement un peu plus performant et d'économiser du carburant."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Premier baptême en mer fin mars

Chaque bateau a coûté près d'1,5 million d'euros, un investissement important mais nécessaire, estime le maire de Ouistreham, Romain Bail : "Nos pêcheurs ici sont motivés, ils croient en l'avenir de leur métier et ces nouveaux armements participeront de conforter leur activité dans les années à venir."

Le poste du capitaine dans le Yaka 2, un des quatre nouveaux chalutiers de Ouistreham. © Radio France - Marie Martirossian

Le baptême en mer de ces nouveaux chalutiers, ce sera dans une quinzaine de jours.