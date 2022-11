EN IMAGES - plus de 15.000 visiteurs pour la 40ème édition de la foire aux huîtres de Sardent

"Tous les ans on vient retrouver les Creusois et on leur ramène la mer", lance Danielle Vollet. Cette ostréicultrice de La Tremblade (Charente-Maritime) vient pour la 31ème fois à Sardent vendre ses produits à la foire aux huîtres de Sardent , qui fête cette année sa 40ème édition. Après deux années perturbées par le Covid, le chapiteau est de retour en face de l'espace Claude Chabrol. Et c'est encore un succès. "Entre 15.000 et 20.000 personnes sont venues" tout au long des trois jours, du 11 au 13 novembre, affirme le président de la foire aux huîtres de Sardent, Lionel Barbarin. Environ 70 tonnes d'huîtres y été proposées à la vente.

"On a fait un vendredi exceptionnel, avec un monde fou. Plus de 1.000 repas sur la journée. On a fait à peu près 700 ou 800 douzaines d'huîtres pour le premier repas. Donc je pense que c'est encore mieux que d'habitude. La 40ᵉ déjà fait venir du monde, le bouche à oreille, la qualité des produits explique ça. Je pense aussi que c'est dû au fait qu'il y a des exposants qu'on ne trouve pas sur les marchés creusois qui viennent de Dordogne, de La Tremblade. C'est vraiment une 40ème d'exception. C'est Sardent-sur-Mer !", poursuit Lionel Barbarin.

La foire aux huîtres permet aux visiteurs de se restaurer sur place, mais aussi d'acheter de la charcuterie, du fromage ou du vin. © Radio France - Thomas Vichard

Une partie des huîtres vendues sur les étales de Danielle Vollet, ostréicultrice de La Tremblade en Charente-Maritime. © Radio France - Thomas Vichard

Et on n'hésite pas à venir de loin pour manger des huîtres au beau milieu de la Creuse. Bernard est venu avec sa femme du Cher, près de 200 kilomètres et quasiment deux heures de route, mais pour eux ce rendez-vous à Sardent c'est devenu "une coutume". "Tous les ans, on vient exprès, on s'arrête aux moules et aux huîtres. C'est extra ! Ceux qui connaissent pas doivent venir pour découvrir !", affirme-t-il. Et il le promet, comme les fidèles ostréiculteurs, il sera là l'année prochaine.

Les ostréiculteurs à l'œuvre pour ouvrir les huîtres consommées sur place. © Radio France - Thomas Vichard

Lionel Barbarin, le président de la foire aux huîtres de Sardent, parle d'une année "exceptionnelle" pour cette 40ème édition. © Radio France - Thomas Vichard